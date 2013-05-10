صبا برنده بازی هفته پایانی با مس خواهد بود/ تلاش برای آقای گلی صبا در لیگ دوازدهم

رامین رضائیان که بعد از میلاد نوری دومین گلزن برتر صبا محسوب می شود، در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: ما در این فصل امتیازات زیادی را در دیدارهای خانگی از دست دادهیم و با اینکه بازی با مس حساسیت چندانی ندارد اما نمی خواهیم لیگ دوازدهم را با از دست دادن امتیاز به پایان ببریم.

وی که در این فصل موفق به زدن پنج گل برای تیمش در مسابقات لیگ برتر فوتبال شده است، اضافه کرد: در دیدار مقابل تیم فوتبال مس کرمان بیشترین انگیزه ما کسب سه امتیاز برای جبران امتیازات از دست رفته در بازی‌های قبل خواهد بود و من نیز اگر فرصتی ایجاد شد برای آقای گلی صبا تلاش می کنم.

مدافع گلزن تیم فوتبال صبای قم اظهار داشت: دیدار خیلی حساس و مهمی در پیش نداریم ولی حریف سرختی مقابل ما قرار دارد که به هیچ عنوان نمی‌توانم بگویم که از پیش برنده هستیم، ولی صبا در این دیدار با تمام توان و انگیزه خود بازی می‌کند و سه امتیاز با مس را کسب خواهد کرد.

وی ادامه داد: در چهار هفته گذشته مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور با نتایجی که به دست آمده است، عملکرد خوبی داشته ایم و بدون شکست هشت امتیاز کسب کرده ایم و حال قصد داریم با پیروزی در هفته پایانی برابر مس کرمان جایگاه هشتمی صبا را تثبیت کنیم.

رضائیان بیان کرد: در تمامی بازی‌هایی که در چهار هفته گذشته با دو پیروزی و دو تساوی پشت سر گذاشتیم به واقع شایسته برد بودیم، به خصوص دیدار با تیم‌های فولاد خوزستان که با بدشانسی بازی برده را تن به تساوی دادیم اما در بازی مقابل راه آهن امتیاز ارزشمندی گرفتیم.

وی افزود: به هر حال لیگ دوازدهم به هفته پایانی خود رسیده است و معتقدم قطعا تیم ما اگر کمی بدشانس نبود و اشتباهات داوری نیز در چند بازی گریبانگیر ما نمی شود، می توانست در پایان لیگ دوازدهم به یکی از سهمیه های آُسیایی دست پیدا کند.

رضائیان اضافه کرد: این هفته با وجود فاصله اندک بین بازی با راه آهن تا دیدار مقابل مس، تمرینات خوبی زیر نظر کادر فنی برگزار کردیم، تاکتیک بازی با مس را مربیان به بازیکنان گوشزد کرده اند، یقینا با توجه به انگیزه و آمادگی‌ که داریم، حریف سرسختی برای مس کرمان هستیم.