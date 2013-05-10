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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۴:۰۳

ربیعی:

حضور پرشور در انتخابات موجب دفع توطئه دشمن است

حضور پرشور در انتخابات موجب دفع توطئه دشمن است

ابهر- خبرگزاری مهر: معاون فرماندار ابهر گفت: حضور پرشور مردم در انتخابات توطئه‌های دشمن را دفع می‌کند.

 به گزارش خبرنگار مهر، احمد ربیعی ظهر جمعه در جمع مدیران این شهرستان با اشاره به نامگذاري سال جاری به عنوان سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی افزود: همه ساله اين نامگذاري‌ها آثار و بركات بسيار ارزشمندي براي توسعه كشور در همه عرصه‌ها به ارمغان می‌آورد.

وی افزود: مديران شهرستان باید از شعار سال به نحو مطلوب استفاده و آن را يك فرصت مغتنم در عرصه تولیدی و اقتصادي‌، ‌سرمايه‌گذاري و اشتغالزايي به حساب آوردند.

معاون فرماندار شهرستان ابهر، با تاکید بر لزوم همت مضاعف مسئولان در راستای توسعه روزافزون منطقه تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی شهرستان باید با همتی مضاعف و با همراهی و همدلی هر چه بیشتر همچون سال‌های گذشته با حرکتی جهشی در عرصه تولید و اقتصاد و رفع مشکلات موجود گام‌های موثری بردارند.

ربیعی افزود: دستگاه‌هاي اجرايي شهرستان باید براي تحقق اهداف سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی برنامه‌ريزي و تلاش لازم را صورت دهند.

وی با تاکید بر همت مضاعف مسئولان برای توسعه منطقه تصریح کرد: همگان باید در مسیر کسب رضایت الهی حرکت کرده و با تلاش مضاعف خود در راستای توسعه و تعالی نظام جمهوری اسلامی فعالیت کنیم.

معاون فرماندار ابهر ، با اشاره به توطئه‌های دشمنان در راستای زدودن اعتقادهای پاک نوجوانان و جوانان کشور اضافه کرد: امروز دشمن برای دور کردن دانش‌آموزان ما از فرهنگ ناب اسلام از همه فرصت‌های بهره‌گیری می‌کند و ما باید با آگاه کردن نوجوانان و جوانان نسبت به توطئه‌های دشمنان، ایشان را در مسیر دفع این توطئه‌ها یاری کنیم.

ربیعی ، با تاکید بر تلاش مسئولان برای تحقق شعار سال گفت: مردم ایران بار دیگر با حضور پر شور خود در انتخابات خرداد ماه سال جاری توطئه‌های دشمن را دفع می‌کنند.

کد مطلب 2051337

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