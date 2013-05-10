به گزارش خبرگزاري مهر، حسن قنبری با اشاره به فرا رسيدن فصل گرما اظهار كرد: فرآیند تولید تا توزیع یخهای بهداشتی صنعتی برای نخستين بار در سطح کشور به صورت یکپارچه و مستقیم در قم انجام ميشود.
وي افزود: سازمان ميادين بر همين اساس قراردادي با یکی از بزرگترین تولید کنندگان یخ در کشور منعقد كرده که بر این اساس تمام مراحل تولید، حمل و نقل، نگهداری و توزیع یخهای بهداشتی توسط این شرکت صورت ميگيرد.
مدیر عامل سازمان میادین ميوه و تره بار شهرداري قم با اشاره به تأمين يخ در ايام خاص مانند 14 و 15 خرداد، نيمه شعبان و روز قدس گفت: بستههای یخ با بهترین استانداردهای کشور و ظرفیت 50 هزار کیلو گرم در روز تولید و در سردخانه با ظرفیت 700 هزار کیلوگرم نگهداری میشوند.
وي با بيان اينكه يخ در كيوسكهاي مربوط به سازمان ميوه و ترهبار با كيفيت مطلوب عرضه ميشود عنوان داشت: فناوری مدرنِ نانو فیلتر در فرآيند توليد به کار رفته كه این نوع از یخ لیوان یا کاب آیس(cubeice) از وجود هرگونه املاح مضر در آب جلوگیری میکند.
قنبري از توزيع يخ بهداشتي در 40 نقطه سطح شهر خبر داد و افزود: یخهای توزيع شده تمام مجوزهای لازم از وزارت بهداشت و سازمان صنعت معدن و تجارت را دارا است.
نظر شما