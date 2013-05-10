تخریب مقبره حجربن عدی عجز و ناتوانی دشمنان را نشان می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر حیمی در خطبه های نماز جمعه شهر ابهر افزود: این جنایت بزرگ که حاکی از اوج زبونی و ذلت است ، یکی دیگر از خباثت ها و اسلام ستیزی استکبار جهانی و صهیونیست ها و وهابی های از خدا بی خبر را آشکار ساخت .

وی گفت: این هتاکان که با دلار های عربستان و بعضی از کشور های دیگر عربی و اسرائیل و امریکا که از نسل معاویه هستند در نهایت ذلت به یک کشور اسلامی حمله می کنند و همه دست به دست هم داده و پیوند نامبارکی را بسته اند که این کشور را که در اوج عزت زندگی می کرد و به عنوان یک مدافع بزرگ مقاومت بود در هم بکوبند و امروزه این از خدا بی خبران کشور سوریه را به خاک و خون کشیده اند و این قدر جسورانه به حریم یک کشور تجاوز و عملیات تروریستی انجام می دهند و علاوه بر ان بر مقدسات مسلمین توهین و به اماکن متبرکه ضربه می زنند و دل مسلمانان و علی الخصوص شیعیان را جریحه دار می کنند .

حجت الاسلام رحیمی با یادآوری روند شهادت حجربن عدی افزود: آن روز حجر بن دی را به جرم عشق به حضرت علی (ع) سر از تنش جدا کردند امروزه نیز همین کشور را به خاطر عشق به دین و این حرم را به همان جرم، نبش کردند.



حجت الاسلام رحیمی با تاکید بر اینکه ما ضمن محکوم کردن این جنایت بزرگ از جوامع بین المللی و بویژه از سازمان امنیت درخواست داریم به سکوت مرگبار خود پایان دهد، افزود: ما نمازگزاران ضمن ابراز تنفر شدید از پیوند نامبارک صهیونیسم بین المللی و وهابیون افراطی، هرگونه اهانت به اماکن مقدس دینی و تعدی و تجاوز به مراقد مطهر علماء و بزرگان دینی و هتک حرمت مقدسات را اقدامی کفر آمیز ، شرک آلودو تفرقه افکنانه در راستای سناریوی مثلث شوم استکباری امریکا انگلیس و اسرائیل دانسته و انرا به شدت محکوم می کنیم.



امام جمعه ابهر در ادامه با اشاره به پیش رو بود انتخابات ریاست جمهوری دور یازدهم و دور چهارم شوراهای اسلامی شهر و روستا ادامه داد: همه مردم ایران از مسئولین نظام می خواهند ضمن حفظ وحدت در آستانه انتخابات از مسائل تنش زا به جد پرهیز کرده و طرح هر گونه مسائل اختلافی وعدم خدمت به این مردم را خیانت بزرگ و نابخشودنی می دادند.



حجت الاسلام افزود: نماز گزارن جمعه همراه با همه مردم ایران ضمن تبعیت مطلق از ولی امر مسلمین امام خامنه ای راه نجات کشور را در عمل کردن به فرامین رهبری دانست و ضمن تاکید بر حضور حماسی مردم در انتخابات و هر گونه و به هر شکل نا فرمانی از فرمایشات معظم له را ظلم و حرام می دانیم.



وی با تقدیر و تشکر از زحمات استاندار زنجان بر اقتتاح دانشگاه فنی مهندسی ابهر و حل مشکل آن تاکید کرد.