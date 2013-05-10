نهمین شکست صبا برابر فجر سپاسی/ صبای قم دسته اولی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در فصل جاری مسابقات لیگ برتر فوتبال رده سنی امید باشگاه های کشور 12 تیم حضور دارند که بازی های خود را در 11 هفته نیم فصل نخست و در 11 هفته دور برگشت برگزار می کنند تا یک تیم قهرمان شود و دو تیم نیز راهی لیگ دسته اول شوند.

در حالی جام قهرمانی در فصل جاری این مسابقات قطعا به یکی از دو تیم فولاد خوزستان و یا فولاد مبارکه سپاهان اصفهان می رسد و تیم امید ملوان بندر انزلی شانسی برای قهرمانی ندارد، در انتهای جدول رده بندی نیز یکی از دو تیم سقوط کننده قطعا صبای قم خواهد بود.

در واقع تیم فوتبال امید صبای قم در فاصله یک هفته به پایان رقابت های لیگ برتر فوتبال امید باشگاه های کشور با ادامه نتایج ضعیف خود مقابل حریفان، سقوطش را به لیگ دسته اول قطعی کرد و از فصل آینده باید برای بازگشت به لیگ برتر به مصاف حریفان برود.

امیدهای صبای قم در هفته بیست و یکم مسابقات لیگ برتر فوتبال امید باشگاه های کشور شامگاه پنجشنبه نوزدهم اردیبهشت ماه در زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی تختی قم پذیرای تیم فوتبال امید فجر شهید سپاسی شیراز بودند و با دو گل در این دیدار شکست خوردند.

فوتبالیست های امید صبای قم در نیمه نخست تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا بلکه مقابل فجر شهید سپاسی شیراز به گل برسند اما هر بار موقعیت های گل صبا با بی دقتی یا کم شانسی و در نهایت با درخشش دروازه بان حریف مهار شد تا صبا از رسیدن به گل محروم بماند.

با این حال نیمه دوم از آن تیم فوتبال امید فجر شهید سپاسی شیراز بود چرا که شیرازی ها توانستند در دقیقه دوم وقت های آغازین این نیمه دروازه تیم امید صبای قم را گشوده و در ادامه بازی با خیالی آسوده گل دوم را نیز به صبا بزنند و بدین ترتیب در دیداری خارج از خانه برابر تیم بحران زده و قعرنشین امید صبای قم با دو گل پیروز شده و سه امتیاز از قم سوغات ببرند.



صبای قم با این نتیجه در مجموع از 21 بازی خود دو پیروزی، 10 تساوی و 9 باخت، 16 امتیاز دارد و با این تعداد امتیاز دیدارش در هفته پایانی رقابت های لیگ برتر فوتبال امید باشگاه های کشور در مقابل تیم فوتبال امید نفت اهواز نیز کاملا تشریفاتی شد و از هم اکنون یکی از سقوط کننده ها به دسته اول لقب گرفت.

