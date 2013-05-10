به گزارش خبرگزاری مهر، جلالالدین صادقی هدف از انعقاد این تفاهمنامه را همکاری مشترک بين دانشگاه آزاد و جهاد دانشگاهي در زمينههاي علمي، تحقيقاتي، آموزشي و فرهنگي دانشجویی عنوان کرد.
رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد با اشاره به موضوعات این تفاهمنامه به استفاده متقابل از امكانات تحقيقاتي، آموزشي و فرهنگي به منظور تقويت، رشد و توسعه بنيه علمي، پژوهشي و آموزشي و فرهنگی دانشجويان و اعضای هیئت علمي، حمايت از تحقيقات كاربردي جهت توسعه ارتباط دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي با صنايع به منظور انجام طرحهاي تحقيقاتي براساس پروژههاي تعريف شده مشترك و ايجاد همكاري و ارتباط بين متخصصان و اساتيد دانشگاه آزاد و جهاددانشگاهي در انجام طرحها و زمينهسازيهاي لازم براي دستيابي به تكنولوژي مورد نياز كشور به منظور شكوفايي استعدادها، گسترش تحقيقات و توسعه امور فرهنگي در سطح مورد علاقه طرفين اشاره کرد.
صادقی افزود: فراهم كردن زمينه اجرایي براي تامين فضاي آموزشي، انتشاراتي، وسايل و تجهيزات آزمايشگاهي، كارگاهي و آموزشي مورد نياز دانشگاه آزاد و جهاددانشگاهي، همچنين برگزاري نشستهاي علمي مشترك و ايجاد حسن ارتباطات بين دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در زمينه علمي، تحقيقاتي و صنعتي از دیگر موضوعات این تفاهمنامه است.
وی مدت اعتبار این تفاهمنامه را پنج سال اعلام کرد و به تعهدات جهاددانشگاهي از جمله همكاري، مشاركت و حمايت در انجام پروژههاي تحقيقاتي دورههاي تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد از طريق پژوهشكدههاي تحت پوشش، فراهم کردن امكان بازديد و استفاده اساتيد و دانشجويان دانشگاه آزاد از تجهيزات، امكانات تحقيقاتي و آزمايشگاهي پژوهشكدهها و مراكز تحقيقاتي وابسته به جهاددانشگاهی، کمک به تجهيز كتابخانههای تحت پوشش دانشگاه آزاد از طریق در اختيار قرار دادن یک نسخه از کتب چاپی انتشارات جهاددانشگاهی مشهد، فراهم کردن تسهيلات لازم جهت تامين كتب مورد نياز فروشگاههاي كتاب تحت پوشش دانشگاه آزاد، ایجاد فروشگاه و نمایشگاه دائمی کتاب انتشارات جهاددانشگاهی در دانشگاه آزاد و راهاندازی دفاتر سازمان دانشجویان در کنار سایر تشکلهای دانشجویی اشاره کرد.
رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد گفت: از تعهدات دانشگاه آزاد اسلامی در این تفاهمنامه، همكاري درخصوص تاليف كتب و نشريات علمي و فرهنگي مورد نياز جهاددانشگاهی، كمك در زمينه برگزاري دورههاي علمي و آموزشي كوتاهمدت و مقاطع دانشگاهي جهت تامين نيروي انساني متخصص مورد نياز جامعه، امكان بازديد از آزمايشگاهها و واحدهاي آموزشي دانشگاه آزاد براي ايجاد زمينههاي همكاري مشترك، انعكاس پروژهها و موضوعات تحقيقاتي دانشجويان دوره تحصيلات تكميلي به پژوهشكدههاي وابسته به جهاددانشگاهی، همكاري در اجراي پروژههاي تحقيقاتي و عضویت جهاددانشگاهی در شورای فرهنگی دانشگاه آزاد است.
گفتنی است این تفاهمنامه با امضای مجید غیور مبرهن، رئیس جهاددانشگاهی واحد خراسان رضوی و ناصر پریز، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد منعقد شد.
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