به گزارش خبرگزاری مهر، جلال‎الدین صادقی هدف از انعقاد این تفاهم‎نامه را همکاری مشترک بين دانشگاه آزاد و جهاد دانشگاهي در زمينه‎هاي علمي، تحقيقاتي، آموزشي و فرهنگي دانشجویی عنوان کرد.

رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد با اشاره به موضوعات این تفاهم‎‏نامه به استفاده متقابل از امكانات تحقيقاتي، آموزشي و فرهنگي به منظور تقويت، رشد و توسعه بنيه علمي، پژوهشي و آموزشي و فرهنگی دانشجويان و اعضای هیئت علمي، حمايت از تحقيقات كاربردي جهت توسعه ارتباط دانشگاه‎ها و مراكز تحقيقاتي با صنايع به منظور انجام طرح‎هاي تحقيقاتي براساس پروژه‎هاي تعريف شده مشترك و ايجاد همكاري و ارتباط بين متخصصان و اساتيد دانشگاه آزاد و جهاددانشگاهي در انجام طرح‎ها و زمينه‎‌سازي‌هاي لازم براي دستيابي به تكنولوژي مورد نياز كشور به منظور شكوفايي استعدادها، گسترش تحقيقات و توسعه امور فرهنگي در سطح مورد علاقه طرفين اشاره کرد.

صادقی افزود: فراهم كردن زمينه اجرایي براي تامين فضاي آموزشي، انتشاراتي، وسايل و تجهيزات آزمايشگاهي، كارگاهي و آموزشي مورد نياز دانشگاه آزاد و جهاددانشگاهي، همچنين برگزاري نشست‌‎هاي علمي مشترك و ايجاد حسن ارتباطات بين دانشگاه‎ها و موسسات آموزش عالي در زمينه علمي، تحقيقاتي و صنعتي از دیگر موضوعات این تفاهم‎نامه است.

وی مدت اعتبار این تفاهم‌‎نامه را پنج سال اعلام کرد و به تعهدات جهاددانشگاهي از جمله همكاري، مشاركت و حمايت در انجام پروژه‎هاي تحقيقاتي دوره‎‏هاي تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد از طريق پژوهشكده‎هاي تحت پوشش، فراهم کردن امكان بازديد و استفاده اساتيد و دانشجويان دانشگاه آزاد از تجهيزات، ‌امكانات تحقيقاتي و آزمايشگاهي پژوهشكده‎ها و مراكز تحقيقاتي وابسته به جهاددانشگاهی، کمک به تجهيز كتابخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تحت‌‌‌‌ پوشش دانشگاه آزاد از طریق در اختيار قرار دادن یک نسخه از کتب چاپی انتشارات جهاددانشگاهی مشهد، فراهم کردن تسهيلات لازم جهت تامين كتب مورد نياز فروشگاه‎هاي كتاب تحت پوشش دانشگاه آزاد، ایجاد فروشگاه و نمایشگاه دائمی کتاب انتشارات جهاددانشگاهی در دانشگاه آزاد و راه‎اندازی دفاتر سازمان دانشجویان در کنار سایر تشکل‎‏های دانشجویی اشاره کرد.

رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد گفت: از تعهدات دانشگاه آزاد اسلامی در این تفاهم‎نامه، همكاري درخصوص تاليف كتب و نشريات علمي و فرهنگي مورد نياز جهاددانشگاهی، كمك در زمينه برگزاري دوره‎هاي علمي و آموزشي كوتاه‎مدت و مقاطع دانشگاهي جهت تامين نيروي انساني متخصص مورد نياز جامعه، امكان بازديد از آزمايشگاه‎ها و واحدهاي آموزشي دانشگاه آزاد براي ايجاد زمينه‎هاي همكاري مشترك، انعكاس پروژه‎ها و موضوعات تحقيقاتي دانشجويان دوره تحصيلات تكميلي به پژوهشكده‎هاي وابسته به جهاددانشگاهی، همكاري در اجراي پروژه‎هاي تحقيقاتي و عضویت جهاددانشگاهی در شورای فرهنگی دانشگاه آزاد است.

گفتنی است این تفاهم‎نامه با امضای مجید غیور مبرهن، رئیس جهاددانشگاهی واحد خراسان رضوی و ناصر پریز، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد منعقد شد.