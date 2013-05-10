تروریسم در تونس جایی ندارد/ انتقاد شدید از سلفی ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، راشد الغنوشی گفت: تروریسم در تونس جا و مکانی ندارد.

رئیس حزب النهضه تونس ضمن اعلام این مطلب افزود: تونس به طور دائم به مبارزه با پدیده تروریسم ادامه می دهد و جامعه ما با کسانی که دست به قتل شهروندان می زنند مقابله می کند و اجازه نمی دهیم که امنیت تونس از این بابت دستخوش تغییرات شود.

رئیس حزب النهضه تونس از گروههای سلفی افراطی تونسی خواست که سر عقل بیایند و با دست برداشتن از تروریسم وارد روند مسالمت آمیز سیاسی شوند.

الغنوشی گفت: ارتش و پلیس مسلمان هستند نه کافر، پس با چه بهانه ای علیه آنها جنگ می شود؟ در تونس جهاد فقط جهاد توسعه و دموکراسی و مبارزه با عوامل فساد و ظلم است آنهم به شکل مسالمت آمیز و جهاد به مفهوم دیگر قابل قبول نیست.

وی افزود: در حال حاضر مجالی برای گفتگو با تروریستها نیست بلکه زمان پاکسازی کشور از این پدیده(تروریسم) است و گفتگو زمانی حاصل می شود که گروههای سلفی افراطی سلاح خود را بر زمین بگذارند.