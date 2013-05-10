بر ناشران دانشگاهی چه گذشت/ دست دانشجویان خالی بود

به گزارش خبرنگار مهر، اگر مخاطب هر ساله بخش ناشران دانشگاهی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران باشیم متوجه می شویم که امسال این بخش به محوطه خارجی نمایشگاه منتقل شد و متاسفانه روزهای خوشی را این جابجایی ناگهانی و البته برخی عوامل دیگر در پی داشت.

امسال ضلع جنوب شرقی مصلی امام خمینی(ره) برای ناشران دانشگاهی و دانشگاههای کشور اختصاص داده شد که به گفته غرفه داران و مدیران غرفه ها به علت عدم اطلاع رسانی کافی و بی اطلاعی اکثر دانشجویان، این بخش با بداقبالی مواجه شد.

وقتی کتابهای دانشگاهی دیده نمی شوند

راهروهای ناشران دانشگاهی خلوت تر از آنی است که غرفه داران و کتاب فروشان انتظارش را داشتند، با یکی از غرفه داران دانشگاه مازندران که روزهای بی مخاطبی خود را به پایان می رساند، درباره علت این همه بی رونقی می پرسم که می‌گوید: تغییر مکان بخش ناشران دانشگاهی مهمترین دلیل است و گرنه ما امسال قیمت کتابهایمان را افزایش نداده ایم که مخاطب بی انگیزه نشود.

غرفه دانشگاههای پیام نور، آزاد اسلامی و تهران را به جرات می توان بزرگترین غرفه بخش ناشران دانشگاهی دانست، اما مسئولان غرفه های این دانشگاهها هم از وضعیت امسال نمایشگاه کتاب راضی نیستند.

وقتی با مسئول غرفه دانشگاه آزاد درباره علت خلوتی این بخش سوال می کنم در پاسخم لبخندی می زند و می گوید: افزایش هزینه ها و قیمت کاغذ بی رونقی امسال بخش ناشران دانشگاهی را به دنبال داشت، هر چند ما قیمت های کتاب را در سال جاری افزایش ندادیم اما مخاطبان انگار اقبالی برای خرید نشان نمی دهند.

برخی غرفه های دانشگاهها مثل علامه طباطبایی پر مشتری بودند و غرفه دیگری مثل دانشگاه شهید چمران اهواز هیچ طرفداری نداشت، اما فضای کم دلیل ناراحتی برخی از این غرفه داران بود.

کتابهایی که دیگر نیستند

غرفه دانشگاه علم و صنعت، مهمترین علت این بی مخاطبی و بی رغبتی دانشجویان نسبت به خرید کتاب را افزایش قیمت کتاب عنوان کرد و در این باره گفت: امسال کتاب 3100 تومانی را به قیمت 15500 تومان می فروشیم، به نظر شما دانشجو این کتابها را می خرد؟ برخی کتابها به علت نبود بودجه به چاپ امسال نرسید، در نتیجه برخی کتابها که درخواستهای زیادی داشتند کمیاب شدند.

گله از بن کارتهای 50 هزارتومانی

غرفه دار دانشگاهی دیگر، درباره بن کتابهایی که وزارت ارشاد در اختیار دانشجویان قرار داده است، می گوید: این کارت خرید کتاب 50 هزار تومانی واقعاً کفاف خرید چند کتاب را برای دانشجو می دهد؟ بهتر است وزارت ارشاد مبلغ بن ها را حداقل افزایش دهد.

ناشر دیگری که امسال برخی کتابهای دانشگاهی اش با افزایش قیمت همراه بوده به دانشجویان برای عدم استقبال از این بخش از نمایشگاه حق می دهد و می گوید: وقتی بودجه ای در کار نیست و مجبوریم کتابها را با درآمدهای دیگری به چاپ برسانیم، پس افزایش قیمت 100 درصدی تنها گریبان دانشجویان را می گیرد و عواقب آن به سراغ ناشر دانشگاهی می آید.

بازار کساد فروش کتاب

در بخش دیگری از غرفه ناشران دانشگاهی و در واپسین ساعات پایانی از بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، برخی ناشران همچنان از بی مخاطبی گله می کنند، یکی از این ناشران تاکید می کند: در این ده روز به اندازه دو روز هم فروش نداشته ایم.

برخی ناشران از قطعی متناوب دستگاههای کارت خوان گله می کنند و عده ای دیگر بازهم این تغییر مکان را بدترین آسیب وارد به بخش ناشران دانشگاهی عنوان می کنند.

به گزارش مهر، به ندرت می توان غرفه دانشگاهی را پیدا کرد که از فروش امسال نمایشگاه کتاب و سایر مشکلات گله نداشته باشد اما غرفه دار دانشگاه پیام نور از این قاعده مستثنی است طوریکه غرفه دار این دانشگاه خبر از افزایش تعداد مخاطبان و فروش مناسب کتابهای پیام نور می دهد.

غرفه دانشگاه رازی کرمانشاه از کاهش متراژ غرفه گله کرد و درباره بی مخاطبی هم نظری مانند سایر غرفه داران دارد و می گوید: کتاب تا حد زیادی از سبد خرید دانشجویان به علت گرانی و تورم موجود در کشور حذف شده است.

دلالی 67 میلیون تومانی کارتهای کتاب

در گوشه دیگر بخش ناشران دانشگاهی، می توان عده ای را دید که بن کارتهای دانشجویی را خریداری می کنند. این دلالان تنها در عرض یک روز مبلغ 67 میلیون تومان کارت کتاب خریداری کرده بودند.

گله ناشران از وزارت علوم و دانشگاهها

یکی از مسئولان بخش دانشگاهی به مهمترین مشکلات پیش روی ناشران دانشگاهی و عدم حمایت وزارت علوم اشاره کرد و به مهر گفت: ناشران دانشگاهی به علت مشکلات مالی نیاز مبرمی به پول داشتند، به علت نوسانات کاغذ و بالا رفتن هزینه های چاپ، قیمت تمام شده برای ناشر گران تمام شد و نتوانست آن رقم را کاهش دهد، کتابی که با 150 صفحه 3 هزار تومان قیمت می خورد الان 12 هزار تومان قیمت دارد.

وی بر کاهش قدرت خرید دانشجویان تاکید و از دانشگاهها گله کرد که چرا بخشهایی از یک کتاب ناشر دانشگاهی را کپی گرفته و در اختیار دانشجویان قرار می دهند.

احمدی کمترین توقع ناشران دانشگاهی را معرفی کتابهایشان در دانشگاهها دانست و از وزارت علوم انتقاد کرد که چرا برای عدم تکثیر کتب دانشگاهی بخشنامه ای صادر نمی کند.

ناشر دیگری هم به وزارت علوم پیشنهاد می کند که دانشگاهها را در رعایت کردن کپی رایت کتب دانشگاهی موظف کند.

به گزارش مهر، دانشگاههای کشور امسال را با انگیزه فروش کتاب و معرفی محصولات جدیدشان پا به نمایشگاه بین المللی کتاب تهران گذاشتند اما با بی مهری وزارت ارشاد و عدم حمایت وزارت علوم مواجه شدند.

شاید بتوان به جرات گفت که یکی از بخشهای علمی کشور که می تواند شوق ادامه تحصیل و یا کسب علم را در دانشجویان ایجاد کند همین ناشران دانشگاهی هستند اما متاسفانه هیچ کدام از متولیان فرهنگی و علمی کشور توجهی به ناشران دانشگاهی ندارند و تمام دانشگاههایی که در این دوره از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران شرکت کردند تاکید دارند که مشکلات مالی، افزایش قیمت کتابها و تورم ضربه سختی به آنان در نمایشگاه امسال وارد کرد.

--------------------------

گزارش: فاطمه زارعی