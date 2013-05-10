هاشمی اصلاح طلب نیست/ اگر خاتمی بیاید با او مناظره می کنم

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر اعلمی در حاشیه ثبت نام در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در نشست خبری با بیان اینکه برای احیای منشور نوفل لوشاتو آمده است، گفت: منشور نوفل لوشاتو برگرفته از آرمانها، بیانات، اندیشه ها و وعده هایی است که امام خمینی(ره) در مدت اقامتشان در نوفل لوشاتو دادند که همان وعده ها و اندیشه ها اساس و پایه گذار انقلاب اسلامی شد.

وی افزود: اگر از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت شدم تمام تلاش خود را برای عملیاتی کردن 13 بند مشهور نوفل لوشاتو که آن را تدوین کرده ام خواهم کرد.

همچنین اعلمی با بیان این که هیچ یک از عملکرد روسای جمهور گذشته با آرمان های انقلاب اسلامی همراه نبوده است، گفت: انقلاب 57 هم سرنوشت انقلاب روسیه، فرانسه و الجزایر را پیدا کرد.

وی همچنین مشکلات کنونی کشور را ناشی از انحراف از این منشور و آرمان های امام دانست و گفت: در دوره گذشته من بر خلاف قانون رد صلاحیت شدم و تاکنون هم جواب رد صلاحیت شدنم را نگرفتم.

اعلمی ضمن دعوت از برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری از جمله قالیباف، حداد، رضایی و ولایتی برای مناظره گفت: برخی از اینان همچون آقای حداد 30 سال است که حرف می زنند اما من با حرف نو وارد میدان شدم.

این نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه من هیچ یک از کاندیداهایی که برای این دوره از انتخابات به عنوان کاندیدای جریان اصلاحات وارد صحنه شدند را اصلاح طلب نمی دانم گفت: من اصلاح طلب هستم اما متاسفانه امروز افرادی به عنوان اصلاح طلب معرفی می شوند که اصلاح طلب بدلی و جعلی هستند.

این فعال اصلاحات در مورد رد صلاحیت شدنش در این دوره از انتخابات گفت: امیدوارم به دلیل سخنان مقام معظم رهبری شورای نگهبان برخلاف نظر ایشان عمل نکند.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه در این 34 سال شورای نگهبان هر کسی را که انتخاب کرده از بنی صدر تا موسوی و کروبی و هاشمی و خاتمی و احمدی نژاد همه را جزو سران فتنه می داند بنابراین هر کسی را که تایید کرده اشتباه بوده است. بنابراین در این دوره شرکت می کنم و از شورای نگهبان می خواهم که به نظر مردم اهمیت دهد.

وی با بیان اینکه به نفع هیچکس کنار نمی روم گفت: هاشمی اصلاح طلب نیست و اگر خاتمی هم وارد صحنه شود مایلم با او مناظره داشته باشم.

اعلمی با بیان اینکه یکی از کارهای خوب احمدی نژاد این بود که گردش قدرت را باب کرد گفت: احمدی نژاد از همه گروه ها خواسته است تا در انتخابات شرکت کنند و از آنان حمایت خواهد کرد.