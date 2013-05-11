عملکرد سلیقه ای 2 وزیر بهداشت احمدی نژاد/ هنوز سر خط پزشک خانواده هستیم

دکتر مسعود پزشکیان در پاسخ به این سئوال که کدام یک از وزرای بهداشت دولتهای نهم و دهم(لنکرانی و دستجردی) بهتر کار کرده اند، به خبرنگار مهر گفت: موفقیتها را در جهت هدف می شود معنا کرد. وقتی ما یک هدفی را تعریف نکنیم و برای آن یک زمان بندی نداشته باشیم، آن وقت ارزیابی ها سلیقه ای می شود نه علمی و کارشناسی.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: اگر به ما بگویند از نظر قانونی وظیفه داشتیم این کارها را انجام دهیم و بعد بیاییم ببینیم در ارتباط با قانون، برنامه و سیاست ما چه بوده و در اجرا چه کرده ایم، آن وقت می شود عملکرد را نقد کرد.

وی تاکید کرد: اما وقتی می آییم قانون را نگاه می کنیم، می بینیم که کتاسفانه خیلی وقتها به قانون عمل نشده و هر کسی کار خودش و سلیقه خودش را اعمال کرده است. در نتیجه اگر بخواهیم بگوییم آن یکی زیادی کار کرده و دیگری بگوید نه من زیاد کار کرده ام، این یک بحث مدیریتی است. وقتی نمی دانی کجا می روی، هر جایی بروی همان جا رفتی. وقتی قرار نبوده جایی بروند، می گویند شب و روز کار کرده ایم. چه کار کرده اند؟ این در چارچوب قانون و هدف معنا می شود.

پزشکیان با بیان این مطلب که وزرای بهداشت به طرف هدف نرفتند، ادامه داد: قانون برنامه وجود داشت و می بایست بر اساس آن پیش می رفتند. بر اساس این قانون، می بایست برنامه پزشک خانواده را پیاده می کردند.

وزیر بهداشت دولت هشتم با طرح این موضوع که اگر می خواهیم حرفی بزنیم باید مستندات و جهت آن را نشان بدهیم، افزود: کل قضیه چیزی به اسم پزشک خانواده را مطرح می کردند اما آن مفاهیمی که از نظر علمی با پزشک خانواده انطباق پیدا می کند، آن نیست که می گویند.

وی با اشاره به آغاز برنامه پزشک خانواده در دوران وزارت بهداشت او، گفت: پزشک خانواده اگر بخواهد راه بیافتد و درست مستقر شود، حداقل 15 سال زمان لازم دارد.

پزشکیان ادامه داد: اگر اینگونه پیش برویم، راه را درست رفته ایم. اینکه جایی یک دکه بزنیم و پزشک مستقر کنیم و بگوییم پزشک خانواده است، این نیست.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: پزشک خانواده، آغاز کاری بود که باید به طرفش می رفتیم. قرار بود گایدلاین برای این برنامه درست کنیم. پزشکان را تربیت کنیم و مهارت آنها را افزایش دهیم. مکانیسم های پرداخت به پزشک خانواده را درست کنیم و سطوح بعدی را تعریف کنیم. پزشکان متخصص به آنها وص شوند و کل سیستم پزشک خانواده را در این چارچوب بیاوریم.

وزیر بهداشت دولت هشتم افزود: متاسفانه در روند اجرای این برنامه هنوز سر خط هستیم.