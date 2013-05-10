معرفی گزینه نهایی اصلاح طلبان تا فردا/ خانواده هاشمی هم از تصمیم وی خبر ندارند

محسن بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برای جلوگیری از تشتت آرا را جریان اصلاحات تنها یک کاندیدا وارد انتخابات خواهد شد، گفت: آقایان جهانگیری، مهرعلیزاده، عارف و شریعتمداری 4 کاندیدای منتسب به خاتمی از بین خودشان یک نفر را انتخاب و کاندیدا وارد صحنه خواهد شد و سایر کاندیداها در کابینه آن دولت سمت خواهند گرفت.

وی با اشاره به ترکیب این ائتلاف 4 نفره گفت: یک شورای مشورتی، هیات ژوری و شیوه امتیازبندی در نظر گرفته شده است که تمامی اعضا آن را تایید کرده اند و نمایندگانی از این 4 کاندیدا به همراه چهره های شاخص اصلاحات که مورد تایید آقای خاتمی هستند در این گروه مشورتی وجود دارند که وضعیت کاندیداها را از لحاظ مختلف از جمله مقبولیت، کارآمدی، برنامه، سهولت جذب نخبگان، زمینه کار با سایر ظرفیت ها و سوابق مدیریتی در حوزه های مختلف را بررسی و سپس کاندیدای نهایی را انتخاب خواهند کرد.

وی افزود: ممکن است برخی از کاندیداها در نظرسنجی ها وضعیت بهتری داشته باشند که برای انتخاب کاندیدای نهایی این ائتلاف به نظرسنجی اکتفا نمی شود چرا که ممکن است آن کاندیدا برای ادامه کار راه دشواری در پیش داشته باشد و یا اینکه حساسیت ها نسبت به آن زیاد باشد بنابراین انتخاب یک چهره مقبول که مورد تایید همه گروه ها باشد هم برای انتخاب خروجی این ائتلاف در نظر گرفته خواهد شد.

سخنگوی ستاد انتخاباتی شریعتمداری در مورد دلیل به تعویق افتادن ثبت نام شریعتمداری در انتخابات ریاست جمهوری که پیش از این اعلام شده بود ساعت 11 به وزرات کشور می رود، گفت: به دلیل حضور در جلسه اجماع اصلاح طلبان این ثبت نام به تاخیر افتاد و این جلسات که در حال برگزاری است در نهایت به یک کاندیدای واحد می رسد و آن کاندیدا در انتخابات ثبت نام خواهد کرد.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه انتخاب کاندیدای واحد از جریان اصلاحات قوت گرفته است آقای شریعتمداری منتظر انتخاب کاندیدای نهایی جریان اصلاحات است.

بهرامی همچنین در پاسخ به این سوال که با توجه به اظهارات تمام این 4 کاندیدای جریان اصلاحات مبنی بر اینکه اگر هاشمی وارد انتخابات شود از صحنه انتخابات کناره گیری می کنند و احتمال حضور ایشان نیز در انتخابات قوت گرفته است، آیا ممکن است کاندیدای از این جریان ثبت نام نکند گفت: دو نظر مغایر در مورد حضور و یا عدم حضور آقای هاشمی در انتخابات وجود دارد. برخی ها می گویند هرگز نمی آید و برخی ها می گویند قطعاً می آید و یک نظر بینابینی و تردید وجود ندارد.

وی افزود: این اظهارات متناقض ناشی از سیاست مداری آقای هاشمی است که حتی اعضای خانواده اش هم تصمیم قطعی ایشان را نمی دانند به هر حال باید تا ساعت 6 بعدازظهر فردا صبر کرد تا همه چیز روشن شود.