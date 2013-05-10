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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۴:۱۴

شریعتمداری در گفتگو با مهر:

برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری قطعاً ثبت‌نام می‌کنم/ رای‌آوری معیار انتخاب نامزد نهایی اصلاح‌طلبان

برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری قطعاً ثبت‌نام می‌کنم/ رای‌آوری معیار انتخاب نامزد نهایی اصلاح‌طلبان

کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری گفت: قطعاً برای شرکت در‌انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام خواهم کرد.

محمد شریعتمداری در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که  با توجه به ثبت نام آقای محمدرضا عارف از بین 4 گزینه نهایی اصلاح طلبان سایر کاندیداها هم ثبت نام خواهند کرد یا اینکه ایشان کاندیدای مورد اجماع است اظهار داشت: بنده از بین 4 کاندیدای نهایی اصلاح طلبان قطعاً ثبت نام خواهم کرد اما درباره سایر افراد نمی دانم ثبت نام خواهند کرد یا خیر.

وی در پاسخ به این سوال که مکانیزم انتخاب کاندیدای نهایی اصلاح طلبان از بین 4 گزینه موجود چیست؟ تصریح کرد: یکی از مکانیزم های اصلی نگاه به این است که مردم به آن کسی که در انتخابات کاندیدا شده است رای خواهند داد یا خیر. بر این اساس کاندیدای اصلاح طلبان معرفی خواهد شد.

شریعتمداری درباره احتمال کاندیداتوری آقای هاشمی در انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: بنده این موضوع را نمی دانم بهتر است از دیگران بپرسید.

کد مطلب 2051388

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