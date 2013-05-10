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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۳:۵۴

حضور چهره های سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب در یک مراسم ختم

حضور چهره های سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب در یک مراسم ختم

مراسم ختم پدر همسر کمال خرازی وزیر اسبق خارجه با حضور چهره های شاخص سیاسی از دو جناح سیاسی کشور در مسجد نور تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که به دلیل ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری و حضور خبرنگاران در وزارت کشور بی سر و صدا برگزار شد چهره های شاخص سیاسی حضور داشتند.

از جمله شخصیتهای سیاسی که پیش از ظهر امروز در مراسم ختم پدر همسر کمال خرازی حضور داشتند می توان به سید محمد خاتمی، غلامعلی حداد عادل، حسن روحانی، اسحاق جهانگیری، محمد رضا عارف، صادق خرازی، منوچهر متکی، محمد شریعتمداری، حسین دهقان رئیس سابق بنیاد شهید و امور ایثارگران، مسعود پزشکیان، حسین شریعتمداری، حجت الاسلام سید یاسر خمینی، علی اکبر صالحی، خانواده شهید باکری و ... اشاره کرد.

این مراسم از ساعت 11 تا 12:30 پیش از ظهر امروز در مسجد نور برگزار شد.

کد مطلب 2051391

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