ساخت یکساله راه آهن گرگان - اینچه برون

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پوردل‌نژاد در حاشیه مراسم بازدید خبرنگاران از راه آهن گرگان ـ اینچه‌برون با بیان اینکه این راه آهن کریدور شمال - جنوب را تکمیل می کند، گفت: توجه ویژه مسئولان به این پروژه منجر به این شد که با سرعت بیشتری به اتمام برسد که البته برای ساخت پروژه با مشکلاتی در تامین مصالح روبرو بودیم زیرا این منطقه با فقر مصالح روبرو بود.

وی افزود: برای تامین مصالح مورد نیاز از معدن دامغان و گرمسار استفاده شد تا با سرعت بیشتری پروژه به پایان برسد از سوی دیگر به دلیل مشکلات تحریم برای تهیه ریل با مشکل روبرو بودیم که زمان بیشتری را نسبت به زمانبندی ما نیاز داشت.

مدیرکل ساخت و توسعه راه آهن منطقه 2 با بیان اینکه باتلاقی بودن منطقه نیاز به طراحی خاص داشت، اظهار داشت: این پروژه که صد در صد از سوی مهندسان مشاور ایرانی و پیمانکار ایرانی ساخته شده است هم اکنون آماده بهره برداری است.

پوردل نژاد با اشاره به اینکه ادامه این خط آهن از سوی قزاقستان به پایان رسیده است، بیان کرد: کشور ترکمنستان در حال ساخت این پروژه در داخل خاک کشور خود است که با تکمیل این خط آهن آسیای میانه به آب‌های آزاد و کشورهای حاشیه خلیج فارس متصل می شود.

وی با اشاره به امکان افزایش ظرفیت حمل بار و مسافر در این راه آهن، گفت: این مسیر ریلی، خط آهن گرگان ـ اینچه‌برون ـ اترک ـ برکت است که در سه کشور قزاقستان، ترکمنستان و ایران واقع شده و سهم ایران از این مسیر ریلی 900 کیلومتری، 80 کیلومتر بود که به پایان رسید.

پوردل‌نژاد با بیان اینکه شرایط نامساعد جوی و بارش باران بود از دلایل مهم تعویق پروژه در این منطقه بوده است، گفت: راه آهن گرگان - اینچه برون از ایستگاه قره‌تپه آغاز شده و در کیلومتر 18 به ایستگاه گرگان جدید می‌رسد و در نهایت در کیلومتر 78 به ایستگاه تعویض بوژی اینچه‌برون متصل می‌شود.

مدیرکل ساخت و توسعه راه آهن منطقه 2 با بیان اینکه 13 هزار و 500 تن ریل در ساخت این راه آهن بکار رفته است، بیان کرد: از 4 ایستگاه، 3 ایستگاه بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد اما ایستگاه گرگان جدید هنوز کامل نشده است که در مراحل نهایی قرار دارد اما احداث ایستگاه اینچه‌برون که به منظور تعویض بوژی قطارها به سرعت در حال تکمیل است.

وی تصریح کرد: ساخت پل گرگان‌رود در 2.5 ماه به پایان رسید و در ایستگاه‌های میانی که به ایستگاه سبقت تلاقی و درجه 3 هم معروف هستند، لکوموتیو کنار زده شده و به خط فرعی منتقل می‌شود.