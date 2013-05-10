به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد گنجی در خطبه‌های امروز نماز جمعه جم با توصیه خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، میلاد امام محمد باقر(ع) را تبریک گفت و اظهار داشت: از القاب امام محمد باقر(ع)، شکافنده علوم است و آن حضرت افتخار بزرگی برای اسلام و شیعه است.

وی در ادامه فرارسیدن ماه رجب را تبریک گفت و خاطرنشان ساخت: ماه رجب ماه استغفار و بندگی خداوند است و در روایات بر استفاده از ایام این ماه برای استغفار و پوزش از محضر خدا تاکید شده است.

امام جمعه جم در ادامه با اشاره به آغاز ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری اضافه کرد: با توجه به نامگذاری امسال به نام سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، همه باید برای خلق حماسه سیاسی در این انتخابات نقش‌آفرین باشند.

وی اضافه کرد: نامزدها و طرفداران آنها باید اخلاق انتخاباتی را رعایت کنند و از بداخلاقی انتخاباتی پرهیز کنند تا انتخابات در آرامش و با مشارکت بالای مردم برگزار شود.

امام جمعه جم با تاکید بر لزوم توجه همه به قانون، افزود: باید به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب در انتخابات توجه کنیم و همه در چارچوب قانون حرکت کنند.

گنجی بیان کرد: باید از برخی مسایل که باعث اختلاف بین دلسوزان می‌شود جلوگیری شود؛ چرا که از تخریب‌ها هیچ نتیجه‌ای گرفته نمی‌شود. باید با همدلی و وحدت حماسه خلق کنیم.

وی با انتقاد از برگزاری مراسمات موسیقی در شهرستان جم ابراز داشت: یک شرکت با استفاده از امکانات و پول بیت‌المال با بیش از 400 میلیون تومان هزینه به برگزاری مراسمی تحت عنوان همایش سلامت و خنده درمانی اقدام کرده است که در این مراسم حرکات مغایر با شئونات مذهبی رخ داد و این خلاف اسلام است.

امام جمعه جم گفت: از وزیر نفت و مدیر شرکت پردیس و شرکت پازارگاد انتظار داریم با مسأله برخورد کنند. هر مراسم فرهنگی در شهرستان جم باید با هماهنگی شورای فرهنگ عمومی برگزار شود.

گنجی یادآور شد: با بودجه بیت‌المال به احکام اسلامی ضربه می‌زنند. با این امر باید برخورد شود و این در شان جامعه اسلامی نیست.

وی با تبریک میلاد امام محمد باقر(ع) افزود: امام باقر(ع) به عنوان شکافنده علوم معروف است و افتخار بزرگی برای اسلام و شیعه است.

امام جمعه جم با اشاره به روز جهانی تالاسمی و با اشاره به آمار بالای مبتلایان به تالاسمی در جم خاطرنشان کرد: مسئولان بهداشت و درمان باید با فرهنگ‌سازی در جلوگیری از تولد فرزندان تالاسمی اهتمام ورزند و خانواده‌ها نیز در زمان ازدواج فرزندان باید آزمایشات لازم را انجام دهند تا فرزندان سالمی متولد نشوند.