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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۴:۲۳

حجت‌الاسلام گنجی مطرح کرد:

انتقاد از برگزاری برخی مراسم‌های مغایر با شئونات مذهبی با استفاده از بیت‌المال در جم

انتقاد از برگزاری برخی مراسم‌های مغایر با شئونات مذهبی با استفاده از بیت‌المال در جم

جم- خبرگزاری مهر: امام جمعه جم با انتقاد از نحوه برگزاری برخی مراسمات موسیقی در این شهرستان، گفت: با استفاده از امکانات و پول بیت‌المال مراسم هایی برگزار می‌شود و مسایلی در این مراسم ها اتفاق می افتد که مغایر با شئونات مذهبی و اسلام است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد گنجی در خطبه‌های امروز نماز جمعه جم با توصیه خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، میلاد امام محمد باقر(ع) را تبریک گفت و اظهار داشت: از القاب امام محمد باقر(ع)، شکافنده علوم است و آن حضرت افتخار بزرگی برای اسلام و شیعه است.

وی در ادامه فرارسیدن ماه رجب را تبریک گفت و خاطرنشان ساخت: ماه رجب ماه استغفار و بندگی خداوند است و در روایات بر استفاده از ایام این ماه برای استغفار و پوزش از محضر خدا تاکید شده است.

امام جمعه جم در ادامه با اشاره به آغاز ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری اضافه کرد: با توجه به نامگذاری امسال به نام سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، همه باید برای خلق حماسه سیاسی در این انتخابات نقش‌آفرین باشند.

وی اضافه کرد: نامزدها و طرفداران آنها باید اخلاق انتخاباتی را رعایت کنند و از بداخلاقی انتخاباتی پرهیز کنند تا انتخابات در آرامش و با مشارکت بالای مردم برگزار شود.

امام جمعه جم با تاکید بر لزوم توجه همه به قانون، افزود: باید به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب در انتخابات توجه کنیم و همه در چارچوب قانون حرکت کنند.

گنجی بیان کرد: باید از برخی مسایل که باعث اختلاف بین دلسوزان می‌شود جلوگیری شود؛ چرا که از تخریب‌ها هیچ نتیجه‌ای گرفته نمی‌شود. باید با همدلی و وحدت حماسه خلق کنیم.

وی با انتقاد از برگزاری مراسمات موسیقی در شهرستان جم ابراز داشت: یک شرکت با استفاده از امکانات و پول بیت‌المال با بیش از 400 میلیون تومان هزینه به برگزاری مراسمی تحت عنوان همایش سلامت و خنده درمانی اقدام کرده است که در این مراسم حرکات مغایر با شئونات مذهبی رخ داد و این خلاف اسلام است.

امام جمعه جم گفت: از وزیر نفت و مدیر شرکت پردیس و شرکت پازارگاد انتظار داریم با مسأله برخورد کنند. هر مراسم فرهنگی در شهرستان جم باید با هماهنگی شورای فرهنگ عمومی برگزار شود.

گنجی یادآور شد: با بودجه بیت‌المال به احکام اسلامی ضربه می‌زنند. با این امر باید برخورد شود و این در شان جامعه اسلامی نیست.

وی با تبریک میلاد امام محمد باقر(ع) افزود: امام باقر(ع) به عنوان شکافنده علوم معروف است و افتخار بزرگی برای اسلام و شیعه است.

امام جمعه جم با اشاره به روز جهانی تالاسمی و با اشاره به آمار بالای مبتلایان به تالاسمی در جم خاطرنشان کرد: مسئولان بهداشت و درمان باید با فرهنگ‌سازی در جلوگیری از تولد فرزندان تالاسمی اهتمام ورزند و خانواده‌ها نیز در زمان ازدواج فرزندان باید آزمایشات لازم را انجام دهند تا فرزندان سالمی متولد نشوند.

کد مطلب 2051397

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