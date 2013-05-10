قبول تعلیق از جانب ایران بدون هیچ تعهدی از سوی غرب بود/ در گفتگوهای سعدآباد و پاریس برخلاف فرمایشات رهبری عمل شد

به گزارش خبرنگار مهر از مشهد، علی باقری، ظهر جمعه در دوازدهمین همایش سراسری دبیران هم اندیشی استادان دانشگاه های کشور در مشهد اظهار کرد: در جریان گفتگوهای سعدآباد و پاریس برخلاف فرمایشات رهبری عمل شده که البته اینها گفته های دبیر وقت شورای امنیت ملی و ادعای او است.

وی سپس با تاکید بر اینکه گاهی مواقع باید به جای ترسیم سناریوی فرضی گزینه منتخب را انتخاب کرده و از تجریبات گذشته استفاده کنیم، گفت: بر این اساس باید نگاه موشکافانه در موضوع هسته ای و روندی که در دوره جدید مطابق منویات نظام است پیگیری و بدون هیچ گرایش و نگاه جناحی و سیاسی حرکت کنیم تا دوباره با خطا مواجه نشویم.

وی بیان کرد: امروز یکی از نیازهای ضروری بررسی هزینه ها و دستاوردهای کشور در زمینه انرژی هسته ای است زیرا یکی از شبهاتی که در حال حاضر مطرح می شود این است که در یک دوره ایران مذاکره می کرد اما اکنون اعلام موضع می کند.

مذاکره وسیله ای برای تامین منافع نظام است

معاون سیاست خارجی دبیر شورای عالی امنیت ادامه داد: مذاکره خود هدف نیست بلکه وسیله ای برای تامین منافع نظام است و در این راستا باید دید که آیا در دوره های گذشته طرف مقابل به تعهدات خود پایبند بوده و نقش رهبری در این خصوص چه بوده است و آیا ایشان روند مذاکرات هسته ای گذشته را تائید کرده اند یا خیر.

باقری افزود: اخیرا برخی مسئولین گذشته مطرح می کنند که تعلیق انرژی هسته ای با اجازه کتبی رهبری بوده است و این امر نیازمند ارزیابی و نگاه کسانی است که در این خصوص درگیر بوده اند.

باقری یادآور شد: در موضوع هسته ای یک دوره با سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان و در یک دوره با پنج به علاوه یک مذاکره صورت گرفت که در گذشته مسئولیت گفتگو با سه کشور اروپایی را دبیر وقت شورای امنیت ملی بر عهده داشت که این موضوع در دولت نهم نیز دنبال شد اما در دولت دهم این مذاکرات به پنج به علاوه یک تغییر یافت.

وی با بیان اینکه موضوع هسته ای ایران در سال 81 کلید خورد و دیدارهای مختلفی در تهران و وین اتفاق افتاد، افزود: در این مسیر در 15 مردادماه سال 82 وزیر خارجه انگلیس به ایران نامه می نویسد که فعالیت های هسته ای تعلیق شود و در این بین رئیس جمهور وقت دیداری با البرادعی داشت که پروتکل الحاقی را می پذیریم و در سوم شهرویور ایران رسما اعلام آمادگی برای مذاکره در خصوص پروتکل الحاقی می کند.

سه کشور اروپایی بانی تصویب قطع نامه علیه ایران می شوند

وی ادامه داد: بعد از این اتفاق سه کشور اروپایی بانی تصویب قطع نامه بر علیه ایران می شوند و می خواهند که پروتکل الحاقی توسط ایران پذیرفته و همه فعالیت های هسته ای تعلیق شود.

معاون سیاست خارجی دبیر شورای عالی امنیت افزود: بعد از مدتی سه کشور اروپایی وارد تهران می شوند که خروجی آن جلسه در مهر 82 و تلاش و هدف ایران شامل دو محور بود که اولین هدف این بود که پرونده هسته ای به شورای امنیت نرود و دوم اینکه اگر نظام قطع نامه شورای حکام را پذیرفت ابعاد تعلیق محدود شود و روند گازدهی به سانترفیوژها متوقف نشود.

وی با اشاره به توافق سعدآباد بیان کرد: در این توافق نیز تعدادی از تعهدات را نظام اسلامی و تعدادی از تعهدات را طرف مقابل متعهد شدند که در این راستا تعهد ایران عدم معاهده اشاعه رژیم هسته ای و تعلیق همه فعالیت های هسته ای بود که با این وضعیت می توان مشاهده کرد که طرف مقابل هیچ تعهدی ار خود نشان نمی دهد.

باقری با اشاره به هنگامی که ایران برای اولین بار عضو شورای حکام آژانس بود، گفت: در آن زمان قطع نامه با اجماع در شورای امنیت ملی علیه ایران تصویب می شد و با این اقدام به نوعی ادعای غربی ها مبنی بر نگرانی جامعه جهانی از فعالیت های هسته ای تسهیل می شد.

وی تاکید کرد: در دوره جدید از میان 35 کشور 10 کشور برای صدور قطع نامه بر علیه ایران رای ندادند و 25 کشور دیگری که رای دادند یا غربی و یا وابسته به غرب بودند.

خواسته های ایران از سوی طرف مقابل با عنوان پیش شرط مورد قبول قرار نگرفت

معاون سیاست خارجی دبیر شورای عالی امنیت با بیان این مطلب که جلیلی معتقد بود که در مذاکره باید منافع ملی ایران حفظ شود، گفت: جلیلی در این راستا نامه ای به اشتون نوشت و عنوان کرد باید گفتگوها بر مبنای آژانس باشد و مانعی بر سر راه همکاری وجود نداشته باشد و این موارد توسط طرف مقابل با عنوان پیش شرط قابل قبول نبود.

باقری تاکید کرد: هنگامی که خواسته های ایران از سوی طرف مقابل با عنوان پیش شرط مورد قبول قرار نگرفت او بیان کرد که هرگاه اراده ای برای به رسمیت شناختن حق ایران صورت گرفت درها و تلفن ها برای مذاکره باز است و در این هنگام اشتون نامه ای نوشت و برای مذاکرات اعلام آمادگی کرد.

وی عنوان کرد: در سال های اخیر نظام اسلامی در عرصه فنی و مذاکرات هسته ای کاملا جدی بود و این امر موجب شد تا مذاکرات استانبول 2 شکل بگیرد و شرمن معاون وزیر خارجه پیام اوباما را به رهبری ایران داد و مطرح کرد که ما حق هسته ایران را در چهارچوب ام پی تی به رسمیت می شناسیم.

وی در خصوص مذاکرات بغداد نیز بیان کرد: این مذاکرات در 3 مرحله بود که نخستین مرحله ایجاد اعتماد سازی و تعلیق 20 درصدی بود که طرف مقابل در قبال این موارد قبول کرد که برای راکتور آب هسته ای و برخی طرح های تعلیق فردو با آژانس صحبت کند و تحریم هواپیمای آمریکا به ایران را بردارد و در زمینه مبارزه با مواد مخدر نیز اقدام کند.

معاون سیاست خارجی دبیر شورای عالی امنیت ادامه داد: در مذاکرات مسکو نیز بسته ای پیشنهادی توسط ایران ارائه شد و چند کار ویژه شامل فتوا ی حضرت آقا و بحث غنی سازی در دستور کار قرار گرفت و طرف مقابل نیز خواست که کشور ما با آژانس در چهارچوب ام پی تی همکاری کند.

وی یادآور شد: در مذاکرات آلماتی طرف مقابل پیشنهاد خود را در سه حوزه تغییر داد که این حوزه ها شامل تغییر در خواسته ها و ما به ازاها و تغییر در دوره زمان و توقف غنی سازی 20 درصدی بود.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سخنان دبیر وقت شورای امنیت ملی گفت: دبیر شورای امنیت ملی در کتاب خود مطرح کرد که تعلیق غنی سازی در دوران اصلاحات مخالف نظر مقام معظم رهبری بوده است.

باقری ادامه داد: در جریان گفتگوهای سعدآباد و پاریس برخلاف فرمایشان رهبری عمل شده که البته اینها گفته های دبیر وقت شورای امنیت ملی و ادعای او است.

وی در خصوص نظرسنجی های آمریکا مبنی بر رضایت مردم ایران از برنامه های هسته ای عنوان کرد: مطابق نظرسنجی ها آمریکایی ها مطرح کردند که 70 درصد مردم ایران موافق استمرار مذاکرات هسته ای حتی در صورت تجهیز تحریم ها شده اند و این امر نشان می دهد که فشارها هیچ تاثیری بر ملت نداشته است.

معاون سیاست خارجی دبیر شورای عالی امنیت با تاکید بر اینکه امروز هیچ کشوری نه ابزار؛ نه امکان و نه مدیریت حمله به ایران را دارد زیرا این کشور قدرت منطقه است، افزود: زمانی اسرائیلی ها در 33 روز لبنان را به آشوب کشیدند اما با مدیریت ایران در مرحله بعد بیش از 2 روز این آشوب دوام نداشت.

مسیر مذاکرات رو به جلوست

وی در جمع خبرنگاران مشهد اظهار کرد: مسیر حقوقی، فنی و سیاسی ایران در زمینه انرژی هسته ای رو به جلو بوده و در این مسیر تامین منافع ملی از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی بیان کرد: در حال حاضر روند مذاکرات رو به جلو است و این حرکت نشانگر ارج و قربی عظیم برای حقوق مسلم ملت ایران است.

وی ادامه داد: مذاکره به طور کلی روندی دارد و در این مسیر مهم این است که در جهت تامین منافع و ارتقای امنیت ملی حرکت کنیم.

وی با تاکید بر اینکه مذاکرات در دوره های گذشته در جهت تامین منافع ملت نبود و هر چه داشتیم و نداشتیم دادیم، افزود: در گذشته روند فنی مسدود شده بود و در عرصه علم و عمل خسارت های جدی را شاهد بودیم.

معاون سیاست خارجی دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: در دوره های قبل روند فنی انرژی هسته ای معکوس بود و ما با اقدامات خود به تعلیق رسمیت بخشیدیم.

باقری با اشاره به صحبت های دبیر وقت شورای امیت ملی و اینکه برخی می گویند همه اقدامات او با تصویب رهبری بوده، عنوان کرد: برخی افراد اقدامات و ناکامی های خود را توجیه کرده و به مقامات عالی نظام منتصب می کنند.

وی با بیان مطلب فوق گفت: در این راستا بنده توصیه می کنم کتاب امنیت ملی و دیپلماسی هسته ای را مطالعه کنید چرا که این کتاب توسط فردی نوشته شده که در آن دوره مسئول مذاکرات بوده و در صفحات 76، 177، 186، 294، 308، 798 و 801 این کتاب ایشان مطالبی را آورده که بر خلاف نظر مقامات عالی نظام عمل کرده است.

معاون سیاست خارجی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: کسانی که مدافع روند هسته ای آن دوره بوده اند باید بروند و این کتاب را با دقت تمام بخوانند.

وی در خصوص روند مذاکرات هسته ای بیان کرد: طبق موضوعی که در آلماتی 2 بحث شد اشتون با مقامات عالی 6 کشور صحبت می کند و بعد به جلیلی پاسخ خواهد داد و در این راستا جلسه ای در روز چهارشنبه در محل کنسولگری ایران در استانبول میان اشتون و جلیلی برگزار می شود و انتظار آن است که پاسخ وعده داده شده در آلماتی 2 در این جلسه پاسخ داده شود.