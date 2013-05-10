ایمان و حضور مردم در تمام صحنه ها نظام را پیروز می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقر فرزانه در خطبه های نماز جمعه مشهد در جوار بارگاه ملکوتی امام هشتم(ع) با اشاره به اینکه این دو عامل هر کدام که باشد پیروز را در پی خواهد داشت، اظهار کرد: امام بزرگوار انقلاب عظیم قرن را با دو عامل اساسی که عوامل فتح و فرج در طول زمان ها هستند گره زد.

امام جمعه موقت مشهد بیان کرد: امام راحل نظام اسلامی را به رای مردم موکول کردند و پذیرش قانون اساسی را نیز به رای مردم واگذار کردند و وقتی قانون اساسی تصویب شد انتخاب مجری این قانون که رئیس جمهور باشد را نیز به مردم واگذار کردند.

حجت الاسلام فرزانه گفت: پس از آن انتخاب نمایندگان مجلس را نیز به مردم واگذار کردند و انتخاب رهبری نیز از طریق خبرگان رهبری که آنها نیز منتخب مردم هستند به مردم واگذار شد.

وی اظهار کرد: انتخاب اعضای شورای شهر و روستاها نیز از طریق انتخابات به مردم واگذار شد و وقتی اینگونه شد مردم نظام را از خودشان می دانند و اگر هشت سال حمله به این کشور شد، مردم از نظام و کشورشان دفاع می کنند، چون نظام از خود مردم است به گونه ای عمل می کنند که مسئولان احساس نکنند، چون مسئولند می توانند هر کاری بخواهند انجام دهند.

امام جمعه موقت مشهد تصریح کرد: مردم وقتی احساس کنند انقلاب و نظام مال خودشان است اگر فتنه ای درست شد وارد میدان می شوند و آن فتنه را از بین می برند، لذا در طول این سال ها دشمن هر کاری که توانست انجام داد تا مردم را از نظام جدا کند، اما موفق نشد.

حجت الاسلام فرزانه اظهار کرد: دشمنان یک روزی روحانیت را تخریب کردند تا با انزوای روحانیت مردم نیز از انقلاب جدا شوند و از آغاز انقلاب به ایجاد اختلاف پرداختند و پس از آن تضعیف دین مردم را در برنامه قرار دادند تا ایمان مردم را به ضعف برسانند، که این بار هم موفق نخواهند شد.

وی بیان کرد: پس از همه این تلاش ها در سال های اخیر سعی کردند با استفاده از وضعیت معیشتی باعث فلج کردن مردم شوند و با این کار آنها را از نظام جدا کنند و در این مورد نیز ناموفق بودند، چون در برابر ایمان و حضور مردم بودند و اگر هر یک از این دو نبود نظام ما نیز نبود.

امام جمعه موقت مشهد با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: دشمنان حضور پر شور و منسجم و معنا دار مردم را در صحنه انتخابات خواهند دید و مقاومت و استکبار ستیزی مردم حماسه سیاسی را در انتخاب رئیس جمهور اصلح نشان خواهد داد.

حجت الاسلام فرزانه بیان کرد: این روزها، روزهای شکست اروپا و آمریکا است و روزهای ننگین حاکمان خلیج فارس و حامیان تروریست ها است و روز پیروزی، ایمان مردم و مقاومت خواهد بود و این روزها برای سوریه به پایان خواهد رسید و باز هم دنیا را در حیرت فرو خواهد برد.

وی با اشاره به خطرات تحجر برای مسلمانان گفت: اگر انسان دین را به خوبی نشناسد در زندگی دینی به تحجر مبتلا خواهد شد.

امام جمعه موقت مشهد به پیامدهای تحجر پرداخت و گفت: این افراد به صورت وحشیانه به طرف مقابل حمله می کنند و طرف مقابل را از بین می برند این ها کثیف ترین و خطرناک ترین نقطه اختلاف را در بین مسلمانان به وجود می آورند، به معنای واقعی در شرک به خدا گیر می کنند و بازیچه دست و وابسته به دشمنان می شوند.