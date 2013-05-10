اهانت به قبر صحابي پيامبر در هيچ مذهب و مرامي پذيرفته نيست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مظفر تاجي در خطبه هاي اين هفته نماز جمعه چناران با اشاره به جنايت تكفيري ها در اهانت به قبر صحابي بزرگوار پيامبر اسلام(ص) حجر بن عدي اظهار کرد: اين موضوع بيانگر اين است كه اين گروه ها به آلت دست موساد تبديل شده اند، زيرا از سال ها قبل واحدي در ارتش اسرائيل ايجاد شده كه هدفش انجام ماموريت در داخل كشورهاي اسلامي و عربي و ايجاد شعله هاي فتنه فرقه اي و مذهبي است.

امام جمعه چناران با اشاره به سالروز تاسيس رژيم غاصب صهيونيستي با نام يوم النكبه گفت: يوم النكبه سالروز تولد فرزند نا مشروع استمعار پير انگليس و آمريكا و آینه تمام نماي مظلوميت انسانهاي بي پناه و در چپاول و غارت شياطين و ستمگران دنيا است.

حجت الاسلام تاجی افزود: تاسيس رژيم نامشروع صهيونيستي تاييدي بر بي مايگي قراردادها و كنوانسيون هاي دروغين حقوق بشري است، كه تنها ابزاري براي فشار بر كشورهاي آزادي خواه و حمايت از جنايتكاران جهاني است.

وي بیان کرد: بي شك تا هنگامي كه كه بر پيكره جهان اسلام غده سرطاني بد خيمي چون رژيم غاصب صهيونيستي وجود دارد آرامش حاصل نخواهد شد.

امام جمعه چناران گفت: اين رسالت جهاني همه مسلمانان است كه براي نابودي اين عفونت چركين از پيكره جهان اسلام تمام تلاش خود را بكار گيرند.

حجت الاسلام تاجی با اشاره به سالروز لغو امتياز تنباكو توسط ميرزاي بزرگ شيرازي اظهار کرد: مساله لغو امتياز تنباكو پرچمي از ولايت پذيري مردم ايران و نشانه اهميت جايگاه مرجعيت شيعه است كه بر تارك تاريخ مي درخشد.

وي تصریح کرد: نهضت تنباكو اگر چه مقطعي و كوتاه مدت بود اما توانست ابهت پوشالي سلطنت قاجري را فرو ريزد، ميرزاي شيرازي الگوي تمام و كمال ولايت فقيه در عصر خويش و مردم زمان ميرزاي شيرازي الگوي دين باوري و ولايت پذيري بودند.

امام جمعه چناران افزود: استقلال، آزادي، آباداني و رفاه در سايه اطاعت از ولايت فقيه است.

حجت الاسلام تاجي گفت: نهضت تنباكو تبلور آشكار عينيت و يگانگي دين و سياست و شكست مفتضحانه استعمار پير در برابر قدرت و اقتدار مرجعيت شيعه بود، قيامي كه با يك سطر كوتاه ولي هوشمندانه ميرزاي شيرازي همه وجود ابر قدرت آن روزگار را بر خاك افكند.

وي با اشاره به موضوع ربا به راه هاي جلوگيري از گسترش ربا در جامعه اشاره كرد و گفت: نا آگاهي جامعه از زشتي و قبح ربا، ضعف باورهاي ديني، دنیا طلبي، نامناسب بودن فضاي كسب و كار، عملكرد غير قابل دفاع نظام بانكي و حضور پاره اي از انحصارات دولتي و غير دولتي در اقتصاد كشور باعث رواج رباخواري در جامعه شده و مديريت در اين بخش ها مي تواند جلوي گسترش ربا را بگيرد.