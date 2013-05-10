مردم با بصیرت و شناخت کافی در انتخابات حضور یابند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسین حسینی در خطبه های نماز جمعه این هفته بخش جوادآباد با توصیه خود و نمازگزاران به تقوای الهی افزود: یکی از مصادیق تقوا این است که انسان محبتها و عداوتهای خود را بر اساس محبت و عداوت الهی تنظیم کند، یعنی کسانی که با خدا در رابطه بوده اند و خداوند نیز به آنان محبت دارد مؤمنین هم آنها را دوست بدارند و کسانی که با خدا قطع رابطه کردند و خداوند نیز آنان را دوست ندارد، انسان مؤمن هم محبت این گونه افراد را در دل خود جای ندهد، گرچه پدر یا فرزند او باشد، پس یک انسان مؤمن و با تقوا باید حب و بغضش بر این محور باشد.

وی با اشاره به فرا رسیدن ماه رجب و دعوت خالق از مخلوق برای همنشینی خود، تصریح کرد: پیامبر(ص) در فضیلت و عظمت این ماه فرمودند "خدای متعال در آسمان هفتم فرشته ای قرار داده است که "داعی" گفته می شود هنگامی که ماه رجب آمد این فرشته در هر شب این ماه تا صبح می گوید خوشا به حال تسبیح کنندگان خدا، خوشابحال فرمانبرداران خدا" و همچنین خدای متعال می فرمایند " همنشین کسی هستم که با من همنشینی کند، فرمانبردار کسی هستم که فرمانبردارم باشد و بخشنده خواهان بخشایش هستم؛ ماه ماه من، بنده بنده من و رحمت رحمت من است، هر کس در این ماه مرا بخواند او را هدایت می کنم این ماه را رشته ای بین خود و بندگانم قرار دادم که هرکس آن را بگیرد به من می رسد".

خداوند در ماه رجب رحمتش را به بندگانش ارسال می کند

امام جمعه جوادآباد ادامه داد: لذا رجب را "اصب" به معنی ریزش می گویند، چون که در این ماه خداوند رحمتش را به بندگانش ارسال می کند و رحمت خدا بر بندگانش ریزش می کند.

وی عنوان داشت: همین طور پیامبر(ص) فرموده از اولین شب جمعه ماه رجب که لیلة الرغائب است غافل نشوید که این شب همه فرشتگان به زمین می آیند و کنار کعبه جمع می شوند و فرشتگان به خدا عرض می کنند که حاجت ما این است که از روزه داران ماه رجب بگذری و خداوند می فرماید اجابت کردم و آن شب اعمالی دارد که اگر انجام شوند خداوند گناهان را می بخشد.

حجت الاسلام حسینی در خصوص سالروز لغو امتیاز تنباکو در پی فتوای آیت الله مجاهد میرزای شیرازی حسینی اضافه کرد: انگلستان در دهه 1850 بیش از 50 درصد صادرات و واردات ایران را در دست داشت و امتیاز احداث راه آهن، خطوط تلگراف، کشتیرانی در رودخانه ها، بهره برداری از معادن و جنگلهای دولتی و احداث قنوات ایران را به مدت 70 سال انگلستان دریافت کرد تا اینکه ناصرالدین شاه برای تأمین سفرهای خود به اروپا با مشکلات مالی مواجه شد و انگلستان نیز دنبال فرصت بود که ناصرالدین شاه با اعطای امتیاز موافقت کرد که به مدت 50 سال امتیاز تجارت تنباکو به تالبوت اعطا شود و در این قرارداد اختیار تام به تالبوت در مورد ایران داده شده بود که به منافع ایران کاملاً بی اعتنایی شده بود.

وی یادآور شد: تا اینکه روحانیت و نفوذ علما توانست دست استعمار را از سر مردم در شرق و غرب دنیای اسلام کوتاه کند، روحانیتی که به علم عشق می ورزیدند و اخلاص داشتند و دلسوز مردم و بی اعتنا به دنیا بودند و از قدرتها و قلدرها نمی ترسیدند و به ارباب قدرت وابسته نبودند، لذا توانستند در مقابل استعمار بایستند و هنوز هم ایستاده اند و هر گاه ما عالم دین، متقی و باهوش مانند میرزای شیرازی و شیخ انصاری داشتیم از شر دشمن محفوظ و برنده بودیم و هر کجا قدری غفلت و ناآگاهی در کار بود ضرر کردیم، حتی تا 50 سال تمام جامعه اسلامی تحت فشار بود، آن روز میرزای شیرازی با یک سطر بساز کمپانی انگلیسی را از ایران برچید و سلطه استعماری را موقتا از کشور قطع کرد.

دشمن تلاش می کند بین روحانیت و مردم فاصله ایجاد کند

امام جمعه جوادآباد افزود: امروز هم همین است علمای ما در رأس آنها حضرت آیت الله خامنه ای از کیان اسلام، تشیع و ملت ایران محافظت می کند و سد محکمی در مقابل مستکبران و استعمارگران و زورگویان جهان است و به همین خاطر است که دشمن تلاش می کند بین روحانیت و مردم فاصله ایجاد کند.

وی با اشاره به قیام دوباره صحابه پیامبر(ص) علیه دشمنان رسالت و ولایت گفت: حمله وهابیهای تکفیری به بارگاه "حجر بن عدی" و نبش قبر و ربودن جنازه او در تمام آیینها و مرامها محکوم و نفرت انگیز است؛ آیا او صحابی پیامبر (ص) نبود؟ آیا از یاران امیر المؤمنین(ع) نبود؟ آیا یک مسلمان نبود؟ پس چرا سران کشورهای اسلامی به ویژه عربی که داعیه مسلمانی دارند با قاطعیت تمام این جنایت را محکوم نکردند؟ چرا سران کشورهای غربی آن را محکوم نکردند؟ آیا دین مسیح چنین اهانتی را مجاز می داند که سران در برابر جنایت تروریستها سکوت کردند؟ آیا این سکوت به معنای تأیید و تشویق اقدام خبیثانه آنها نیست؟

حجت الاسلام حسینی اضافه کرد: حجر بن عدی مجاهدی بصیر، مؤمن نستوه، عالمی فعال، امام شناسی ثابت قدم، عابدی عارف، دشمن شناسی تیزبین و زاهدی خالص بود.

راه انداختن فتنه مذهبی یک طرح و نقشه آمریکایی - اسرئیلی است

وی با اشاره به هدف از این جنایت بیان داشت: دشمنان دیدند که مسلمانان اعم از شیعیان و اهل سنت در اجلاس بیداری اسلامی در تهران متحد هستند و از طرفی موفقیتهای ارتش سوریه را می بینند، احساس خطر جدی می کنند، لذا یک طرح و نقشه آمریکایی - اسرئیلی است که فتنه مذهبی راه بیاندازند و ایجاد اختلاف بین مسلمانان به وجود آورند، چون که وهابیت دست ساز آمریکا علیه وحدت مسلمانان است و پایگاه آن در اسرائیل است، همان اسرائیلی که امام(ره) فرمود "تا وقتی ملت اسلام زالوی جهانخوار صهیونیستی را از بن نکند روی خوش نمی بیند" اسرائیل را ایجاد کردند تا همه کشورهای عربی را به سرنوشت فلسطین دچار کند و همانند غده سرطانی همه جا را آلوده به میکروب کند، اما باید همه مسلمانان کمک مادی و معنوی بکنند تا این غده سرطانی را ریشه کن کنند.

امام جمعه جوادآباد با اشاره به انتخابات پیش رو عنوان کرد: مقام معظم رهبری در باب انتخابات به نکات و تذکرات مهمی اشاره فرمودند، اول اینکه انتخابات در طول 34 سال برای کشور یک مسئله تعیین کننده و تجدید حیات دهنده بوده است و دوم اینکه توجه شود که توجه به انتخابات ریاست جمهوری نتواند اهمیت انتخابات شوراها را از چشم نخبگان دور بدارد.

وی ادامه داد: انتخابات در کشور از افتخارات جمهوری اسلامی است و دشمن می داند که قوام جمهوری اسلامی متکی به رأی و حضور مردم است، بنابراین رسانه های رسمی و شناخته شده دشمن برنامه ریزی می کنند تا دل مردم را نسبت به انتخابات سرد کنند، اما باذن الله این انتخابات یکی از پرشورترین انتخابهای ما خواهد شد.

حجت الاسلام حسینی تصریح کرد: مقام معظم رهبری همچنین فرمودند که راه اساسی برای جلوگیری از مشکلات انتخاباتی التزام به قانون است، یعنی هر کس حرفی یا توقعی دارد باید بر اساس قانون باشد تا برای کشور هزینه درست نشود، انتخابات هم حق مردم است و هم وظیفه مردم و کسی نباید بگوید رأی من یک نفر چه اثری دارد، میلیونها از هیمن یک نفرها تشکیل می شود؛ این مطالب را مقام معظم رهبری از اکنون مطرح فرمودند تا همه مردم از حالا شروع به شناختن فرد اصلح کنند و این نباشد که در دقیقه 90 به فکر بیفتند و با بی بصیرتی و عدم شناخت کافی رأی دهند.

مدیریت عالی اجرایی در کشور کار بزرگی است

وی ادامه داد: پس باید مردم تعهد، تدین، آمادگی و توانانیها را بسنجند و طبق تشخیص عمل کنند، چون مدیریت عالی اجرایی در کشور کار بزرگی است، پس باید دقت کنیم.

امام جمعه جوادآباد عنوان داشت: اگر کاندیدی فاقد صداقت و نیت خیر و خوش رفتاری باشد و به عنوان ریاست جمهور یا شوراها انتخاب شود، آن وقت است که مشکلات اساسی در جامعه به وجود خواهد آمد.