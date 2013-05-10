به گزارش خبرنگار مهر، "پروانه" دومین سریال جلیل سامان پس از "ارمغان تاریکی" است که به اواخر دهه 50 و زندگی جوان مبارزی به نام امیر می‌پردازد که در بستر حوادث سیاسی آن سالها زندگی‌اش دستخوش اتفاقات گوناگونی می‌شود.

تاکنون 16 قسمت این مجموعه 18 قسمتی که با استقبال مخاطبان و منتقدان روبرو شده است، روی آنتن رفته است و آخرین قسمت آن نیز یکشنبه 22 اردیبهشت برای اهالی رسانه در فرهنگسرای فردوس به نمایش گذاشته می‌شود.

حامد کمیلی، با معرفی سارا بهرامی، نیما رئیسی، مهدی سلوکی، قطب الدین صادقی، هدایت هاشمی، شهرام عبدلی، فرشید نوابی، سپیده خداوردی و الهام چرخنده از بازیگران این سریال هستند.

مدیرتصویربرداری "پروانه" محمد افسری است، صدابرداری آن را محمد جواد مقدس بر عهده دارد، طراح گریم جلال الدین معیریان است، جانشین تولید عباس نصرالله، مدیر تدارکات مهدی کرمی، دستیار اول کارگردان امیر سلیمانی و برنامه ریز سید بهمن حسینی است. تدوین "پروانه" را رضا بهارانگیز برعهده گرفته و منشی صحنه آن آتوسا شاسیاه است.

جلیل سامان کارگردانی سریال "ارمغان تاریکی" را در کارنامه دارد. این سریال در دهه فجر سال 89 از شبکه سوم روی آنتن رفت و با استقبال مخاطبان و منتقدان روبرو شد. سامان همچنین فیلم سینمایی "وقت بودن" محصول شبکه چهارم سیما را نیز کارگردانی کرده است که با وجود دریافت جوایز بسیار، هنوز پروانه اکران عمومی به آن تعلق نگرفته است.

منصور سهراب پور نیز تهیه‌کننده باسابقه‌ای است که آثاری چون "وفا"، "شکرانه"، "بیگانگان"، "ساخت ایران"، "پاریس تا پاریس" و... در کارنامه کاری او به چشم می‌خورد.

فرهنگسرای فردوس در فلکه دوم صادقیه، بلوار فردوس، بعد از چهارراه مخابرات واقع است.