کاربرد مفهوم حماسه در عرصه انتخابات حضور پرشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی در خطبه های نماز جمعه شهر ایلام اظهار داشت: امسال هم مزین به شعار بسیار مهم و راهبردی حماسه سیاسی و اقتصادی شد که وجهه اقتصادی شعار راهبردی امسال مقام معظم رهبری، تبلور ادامه تاکیدات معظم له بر جهش اقتصادی و افزایش سطح تولید ملی است.

وی بیان داشت: مردم و مسئولان برای نا امید کردن دشمنان در راستای تحقق شعار گام بردارند تا باعث یاس دشمنان شود.



لطفی تصریح کرد: علت نامگذاری و تاکیدات چند سال اخیر مقام معظم رهبری نشان دهنده اهمیت تقویت بنیه اقتصادی نظام اسلامی است.

وی عنوان کرد: : حماسه نیز همانطوری که از مفهوم لغوی آن مشخص است بیانگر حرکتی شجاعانه همراه با امید به پیروزی در میدان نبرد با دشمنان است.

امام جمعه ایلام اضافه کرد: کاربرد مفهوم حماسه در عرصه انتخابات و حضور پرشور و نقش آفرینی مردم در آن است. نتیجه اقدام حماسی همواره پیروزی را به دنبال خود دارد و ملت بزرگ ایران در این سه دهه حماسه‌های بزرگ و شورآفرینی را خلق کرده‌اند.

وی یادآور شد: تجربه نشان داده است که هر وقت ملت ایران با اتکای به خداوند و امید به آینده وارد میدان شده با پیروزی در عرصه‌های مختلف بر همه چالش‌های بزرگ سیاسی و اقتصادی فائق آمده است.