نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برای رای مردم احترام قائل شوند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسد اله ایمانی در خطبه های نماز جمعه شیراز با اشاره به اینکه تنها یکی از افرادیکه خود را کاندیدای حضور در انتخابات ریاست جمهوری کرده اند انتخاب خواهد شد افزود: نباید اجازه داد که دشمنان فضای کشور و انتخابات را به سمت نا امنی بکشانند و در این راستا داوطلبین باید به خاطر داشته باشند که تنها یکی از آنها به عنوان رئیس جمهور انتخاب می شود.

وی تصریح کرد: زمانیکه یکی از کاندیدا ها با رای مردم به عنوان رئیس جمهور معرفی شد دیگران باید به این رای احترام بگذارند و اگر هم در این راستا اعتراضی دارند مراحل قانونی را مد نظر خود قرار دهند.

امام جمعه شیراز تاکید کرد: مردم نیز باید در انتخاب خود اصلح ترین را انتخاب کنند و به کسی رای دهند که مشکلات جامعه و مردم را بشناسد و توانایی رفع این مشکلات را داشته باشد.

آیت الله ایمانی یادآور شد: کسی باید به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود که درد و رنج مردم را بداند و به این نکته توجه داشته باشد که باید به مشکلات مردم رسیدگی کند.

وی افزود: دشمنان برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی از هیچ حرکتی کوتاهی نخواهند کرد و دشمنی خود را از راه دور زدن قانون و قانون شکنی پایه ریزی می کنند.

نماینده ولی فقیه در استان فارس ادامه داد: همگان باید توجه داشته باشند که نظامی که تمامی حرکت های آن مبتنی بر قانون است نمی توان اشکالی به آن وارد کرد اما دشمنان در تدارک هستند که مثل انتخابات 88 رفتار کنند که البته این برنامه ریزی از دو سال قبل است.

امام جمعه شیراز تصریح کرد: ما نیز باید به یاد داشته باشیم که حاکمیت قانون را حفظ کنیم و نباید اجازه داد دشمنان فضایی را ایجاد کنند که در آن قانون شکنی وجود داشته باشد.

حضور مردم نظام را در مقابل دشمنان بیمه کرده

نماینده ولی فقیه در استان فارس با بیان اینکه حضور مردم بیمه کننده نظام است، گفت: آنچه که تاکنون نظام را در مقابل دشمنان بیمه کرده، حضور یکپارچه مردم در انتخابات ها و راهپیمایی ها است.

آیت الله ایمانی تصریح کرد: حضور مردم در صحنه های مختلف انقلاب دشمنان را از ضربه زدن باز داشته و نظام را سربلند کرده است.

وی یادآور شد: همه انتخابات ها مورد حمله دشمنان بوده به خصوص در این فضای کنونی که بیش از گذشته جمهوری اسلامی ایران پرچم دارد قیام مسلمانان جهان است.

هتک حرمت به صحابه پیامبر(ص) کار مسیحی های معتقد نیست

نماینده ولی فقیه در استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هتک حرمت صحابه پیامبر اسلام(ص)، گفت: این افراد صهیونیست های مسیحی هستند که از آمریکا پول و از اسرائیل دستورات خود را دریافت می کنند.

آیت الله ایمانی تاکید کرد: اینان حتی مسیحی های معتقد هم نیستند.

وی تاکید کرد: کاری را که انگلیس شروع کرده بود امروز آمریکا آن را هدایت می کند اما باید به واسطه علما و متفکران جهان اسلام برچیده شود.