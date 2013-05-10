تک تک آرا در انتخابات سرنوشت ساز خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رسول رضایی در خطبه های نماز جمعه گرگان افزود: انتخابات پیش رو بسیار مهم است و شرکت در انتخابات وظیفه شرعی و قانونی ما به شمار می آید.

وی خاطرنشان کرد: همه کسانیکه واجد شرایط هستند پای صندوق ها حاضر شوند تا کسی راکه شائبه ای در آن نباشد انتخاب شود و مملکت را از این گرفتاری برهاند و انتخابات موضوع مهمی است و شرکت در انتخابات یک وظیفه شرعی و قانونی است.

خطیب موقت جمعه گرگان در ادامه با اشاره به دو مصیبت بزرگ در 10 روز گذشته اظهار کرد: اولین مصیبت فتوای مفتی وهابی قرضاوی نانجیب با نام جهاد نکاح است که طی آن به زنان و دختران مسلمان گفته شد تا به سوریه بروند و خود را در اختیار جنگجویان بگذارند،که این فتوا بر خلاف اسلام است.

رضایی خاطرنشان کرد: مصیبت دوم نبش قبر صحابی بزرگ پیامبربزرگ اسلام حجربن عدی است، نبش قبر در همه ادیان الهی توهین به میت و حرام اعلام شده است.

وی تصریح کرد :وهابی های کافر و مشرک که خود را دیندار تلقی می کنند و همه گونه جنایت نیز مرتکب می شوند، تمام بارگاه این صحابی بزرگ را بهم ریخته اند و پس از هزار و چندصد سال بدن تر و تازه وی را بیرون کشیدند و به جای نامعلومی بردند و مشخص نیست چه بر سر بدن حجربن عدی آورده اند.

رضایی گفت: یکشنبه هفته آینده مصادف با آغاز ماه رجب المرجب است که ماه بسیار با فضیلت و با برکت است، بعثت پیامبر روزهای اعتکاف و شب لیله الرقائب در ان وافع شده است.

وی افزود:همچنین در هفته آینده شهادت امام هادی(ع) در زمان معتضد عباسی را در پیش رو داریم، از این امام در طول سال کمتر یاد می شود، با برگزاری جلسات ارزنده از آن حضرت قدر دانی کنیم.

فتوای میرزای شیرازی اسلام و اقتصاد ایران را نجات داد

خطیب موقت جمعه گرگان در ادامه با اشاره به سالروز لغو امتیاز تنباکو اذعان داشت: فتوای میرزای شیرازی که یک فتوای یک خطی بود غوغایی در انگلیس ایجاد کرد و اسلام و اقتصاد ایران را نجات داد.

رضایی تصریح کرد: 26 اردیبهشت سالروز تاسیس رژیم اشغالگر صهیونیست است و در حمله اسرائیل به سوریه کسی نفسش در نیامد و همه گفتند دو طرف باید خویشتن دار باشند، سوریه کاری نکرده بود که بخواهد خویشتن داری کند.

حجت الاسلام رسول رضایی همچنین در بخش دیگری از خطبه های نماز جمعه گفت: تقوا اگر نباشد عبادت معنا پیدا نمی کند، تقوا به انسان ارزش می دهد و او را دبرای همیشه زنده نگه می دارد.