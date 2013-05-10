اجرای 12 پروژه مهندسی رودخانه در شرق مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن گیلانی اظهار داشت: مابقی پروژه ها تا پایان سال 92 به اتمام خواهد رسید.



وی با اشاره به ضرورت اجرای پروژه مهندسی رودخانه در شرق استان گفت: ویژگی های اقلیمی شرق استان می طلبد که در این بخش علاوه بر آزاد سازی بستر مجاری آبی به اجرای پروژه های مهندسی رودخانه بخصوص احداث دیواره حفاظتی و لایروبی و ساماندهی رودخانه های منطقه توجه ویژه ای شده و اعتبارات مناسب برای آن اختصاص یابد.



مدیر امور منابع آب بهشهر، نکا و گلوگا میزان اعتبارات مهندسی رودخانه در سال گذشته را در سه شهرستان، فوق 12 هزار و 100 میلیون ریال اعلام کرد و گفت: نیاز اعتباری این پروژه ها حدود 30 هزار میلیون ریال است که امیدواریم با اعتبار سالهای 91و 92 مجموع پروژه ها تکمیل و مورد بهره برداری قرار گیرد.

شرکت 450 معلم درکارگاه آموزشی توجیهی طرح نجات آب



تاکنون 450 نفر از معلمان رابط طرح دانش آموزی نجات آب درمدارس راهنمایی استان، درکارگاه آموزشی توجیهی طرح نجات آب شرکت کردند.



این کارگاه که تاکنون برای معلمان شهرهای گلوگاه، بهشهر، نکا، میاندرود، ساری، قائم شهر، آمل، محمود آباد، رامسر وچالوس برگزار شد، معلمان ضمن آشنایی با محدودیت ها و مشکلات بخش آب با طرح دانش آموزی نجات آب وضرورت مشارکت همه آحاد جامعه به ویژه معلمین ودانش آموزان آشنا شد.



کارگاه آموزشی ـ توجیهی طرح نجات آب که در محل سدهای مازندران برگزار شد، ابتدا مدیران طرح ها ضمن ارائه گزارش فنی طرح ها. فعالیت عمرانی شرکت را برای حاضران تشریح و در ادامه معلمان از بخشهای مختلف سدهای مورد بازدید دیدن کردند.

شناسایی 275 مرکز آلوده کننده منابع آب مازندران

275 مورد از مراکز آلوده کننده منابع آب در مازندران شناسایی شد. این شناسایی که از سوی مأموران ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب شرکت آب منطقه ای مازندران انجام شد به متخلفان اخطار تا از ورود آلاینده ها به منابع آب جلوگیری کنند.



این مأموران، موفق به نمونه برداری از 115 مورد مدخل فاضلاب خروجی مراکز آلوده کننده به منابع آب شده و 18 مورد از تخلف آلودگی را به مراجع قضایی جهت صدور احکام گزارش کردند.

مأموران قانون توزیع عادلانه آب در استان علاوه بر آگاه سازی افراد حقیقی و حقوقی در زمینه صیانت از منابع آبی محیط کار آنها از برداشت غیر اصولی شن و ماسه که سبب تشدید آلودگی منابع آب می شود در 223 مورد جلوگیری کردند.

