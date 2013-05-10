مدیریت دانش/ کسب و استفاده مجدد از دانش

در طول یک پروژ ساخت، دانش قابل توجهی تولید می شود. متأسفانه ، تنها بخش کوچکی از این دانش کسب شده و حتی بخش کوچک تری متعاقباً مورد استفاده مجدد قرار می گیرد. کتاب حاضر، توسعه یک متدولوژی جهت کسب «زنده» دانش پروژه ای با قابلیت استفاده مجدد را پوشش می دهد. در این راستا هم ابعاد انسانی و هم ابعاد سازمانی کسب دانش و استفاده مجدد از آن، به همراه بهره برداری از منافع کاربرد فن آوری، مورد بررسی قرار می گیرد.

کسب «زنده» دانش پروژه ای با قابلیت استفاده مجدد، در این زمینه بدین نحو تعریف می شود: کسب دانش در کوتاه ترین زمان ممکن پس از ایجاد یا شناسایی آن، این متدولوژی در راستای اهداف زیر توسعه یافته است: بر طرف ساختن نواقص متعددی که شیوه های فعلی مدیریت دانش پروژه ای دربردارند و بهره برداری از منافع حاصل از توانایی تسهیل کسب زنده دانش پروژه ای و تسهیم و استفاده مجدد از آن در محیط پروژه ای پویا و چالش برانگیز.

پیش زمینه مطالعه ، توسعه، آزمون و ارزیابی متدولوژی در فصل های مختلف کتاب شرح داده شده اند.

مقدمه، مدیریت دانش- مفاهیم کلیدی، دانش پروژه ای با قابلیت استفاده مجدد-تولید و کسب، یادگیری مشارکتی در ساخت، متدولوژی کسب دانش به صورت زنده و استفاده مجدد از دانش پروژه ای، سیستم کاپری دات نت، و نتیجه گیری فصول هفتگانه این کتاب را تشکیل می دهند.

نیاز به کسب زنده دانش پروژه ای و استفاده مجدد از آن، تعریف دانش، مدیریت دانش، نظرگاه وظیفه گرا در مقابل نظرگاه تفسیرگرا، نظرگاه سیستم های اطلاعات در مقابل نظرگاه مدیریت منابع انسانی، نظرگاه میان رشته ای، رویکردهای ترکیبی نرم و سخت، منافع مدیریت دانش و موانع پیش روی آن، فرایندهای مدیریت دانش، مدیریت دانش در صنعت ساخت، از جمله مباحث و موضوعات مطرح شده در این کتاب هستند.

انواع دانش پروژه ای با قابلیت استفاده مجدد، شیوه فعلی کسب و استفاده مجدد از دانش پروژه ای، بازنگری های پسا پروژه ای، مسائل نرم مربوط به مدیریت دانش، یادگیری مشارکتی در ساخت، الزامات کاربران نهایی برای کسب دانش و استفاده مجدد از آن، شیوه های کنونی کسب دانش پروژه ای قابل استفاده مجدد، ساختار متدولوژی کسب«زنده» دانش پروژه ای و استفاده مجدد از آن، تصحیح سیستم جریان کار یکپارچه و رابط کاربر، ایجاد حساب کاربری برای کاربران جدید، آزمون ارزیابی کاپری دات نت، و ارزیابی نرم افزار کاربردی اولیه از دیگر مباحث و موضوعات مطرح شده در این کتاب هستند.

کتاب «کسب و استفاده مجدد از دانش درپروژه های ساخت» نوشته اچ. سی جی . آنومیا، پی ام. کاریلو و همکاران با ترجمه عبدالکریم پهلوانی و جواد حیران نیا از سوی مؤسسه کتاب مهربان نشر و با همکاری شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی برای نوبت اول بهار امسال در 256 صفحه منتشر شده است.