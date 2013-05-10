مردم آذربایجان شرقی فاجعه نبش قبر "حجر بن عدی" را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مردم استان در این راهپیمایی با سر دادن شعارهایی اقدام وهابیان و سلفی های مخالف دولت سوریه در هتك حرمت مرقد حجر بن عدی از اصحاب پیامبر اسلام(ص) را محكوم كردند.

در این راهپیمایی شركت كنندگان با سردادن شعارهایی مرگ بر اسراییل، مرگ بر امریكا، مرگ بر وهابی، مرگ بر سلفی و آمریكا، اسرائیل این آخرین پیام است، سپاه اسلام آماده قیام است، خشم و انزجار خود را علیه این اقدام اعلام كردند.

آیت الله محسن مجتهد شبستری، امام جمعه تبریز نیز درمراسم راهپیمایی این شهر اظهار داشت: تاکنون بارها شاهد اهانت های برخی دشمنان نسبت به مرقد مطهر بزرگان دینی بوده ایم اما این بار با شدت هرچه تمام تر از مسلمانان جهان می خواهیم مسببان این فاجعه را دستگیر و مجازات کنند.

وی ادامه داد: تعرض به مرقد مطهر صحابه پیامبر(ص) ، تعرض به مكتب اسلام بوده که این امر از سوی دشمنان همیشگی اسلام و مسلمین انجام شده است.

امام جمعه تبریز افزود: این اقدام دشمنان اسلام و مزدوران آن ها به دلیل واهمه از رواج مكتب اسلام در سرتاسر جهان و فراگیر شدن آن انجام گرفته است.

گفتنی است در حاشیه این راهپیمایی قطعنامه ای در محكومیت این اقدام غیراسلامی قرائت شده که توسط آن تمامی کارهای مزدورانه دشمنان مسلمین به شدت مورد محکومیت قرار گرفت.