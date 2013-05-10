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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۵:۰۰

گلستانیها هتک حرمت به صحابه پیامبر(ص) را محکوم کردند

گلستانیها هتک حرمت به صحابه پیامبر(ص) را محکوم کردند

گرگان - خبرگزاری مهر: نمازگزاران گلستانی هتک حرمت نسبت به صحابه رسول گرامی اسلام را محکوم کردند و با شرکت در تظاهرات اعتراض آمیز، خشم و انزاجار خود را نسبت به اقدام جنایتکارانه نشان دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، تظاهرات مردمی و اعتراض آمیز نسبت به هتک حرمت به مقدسات دینی، مرقد اصحاب رسول خدا (ع) و امیر مومنان (ع) بعد از نماز عبادی و سیاسی جمعه در مناطق مختلف گلستان برپا شد.

این مراسم در گرگان بعد از نماز جمعه آغاز شد و نمازگزاران مسیر مصلی تا میدان وحدت را راهپیمایی کردند.
 
نمازگزاران گلستانی در مناطق مختلف استان با سردادن شعارهایی بر ضد آمریکا و صهیونیست، اقدام وهابی های جنایتکار در بی حرمتی به بارگاه صحابه رسول خدا (ص) و مقدسات دینی را محکوم کردند.
 
آنان همچنین با اشاره به اینکه حجربی عدی و جعفر طیار از مسملمان واقعی و صحابه وفادار رسول خاتم و امیر مومنان بوده اند، خواستار مجازات عاملان این جنایت و محکوم کردن این اقدام از سوی مجامع جهانی شدند.
 
نمازگزاران گلستانی همچنین با اشاره به اینکه هتاکی ها نسبت به مقدسات مسلمانان از ترفندهای دشمنان برای تفرقه اندازی است، بر لزوم وحدت و اتحاد بین مسلمانان عالم تاکید کردند.
کد مطلب 2051443

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