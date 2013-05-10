وضعیت طلاق در کاشمر نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم يعقوبي در خطبه های عبادی سیاسی این هفته خود با بیان این که از هر 10 ازدواج یک مورد منجر به طلاق می شود، اظهار کرد: نباید ازدواج ها به گونه ای باشد که پس از مدت کوتاهی با شکست روبرو شود.

امام جمعه کاشمر افزود: جوانان در ازدواج هايشان دقت كنند تا به جدايي نيانجامد.

حجت الاسلام یعقوبی تاکید کرد: دختران و پسران باید به امر ازدواج توجه بیشتری داشته باشند.

وی با بیان اينكه خانواده در دین اسلام از اهمیت بالایی برخوردار است افزود: در روايات و احاديث انبيا ما به خانواده و زندگي مشترك بسيار تاكيد شده است.

امام جمعه کاشمر اظهار کرد: امروز به خاطر این که در غرب کانون خانواده متلاشی شده و کانون خانواده از بین رفته تمام تلاششان بر حفظ این نهاد مهم در ایران است.

حجت الاسلام یعقوبی در ادامه به مهمترین حماسه سیاسی پیش روی اشاره کرد و گفت: مردم با حضور پرشور خود در پای صندوق های رأی دست آمریکا و صهیونیست را قطع خواهند کرد.

وی بیان کرد: قطعأ تا 24 خردادماه حرف ها و تبلیغات مثبت و منفی بسیاری برعلیه کاندیداها خواهد شد باید حواسمان را جمع کنیم تا راه دست را گم نکنیم.

امام جمعه کاشمر به شروع ماه رجب ماه ولایت امیر المومنین و روز ولادت امام پنج شیعیان اشاره کرد و گفت: متاسفانه بارگاه و حرم اغلب امامانمان مورد حمله ناجوانمردانه وهابی های ظالم قرار گرفته است.

حجت الاسلام یعقوبی با اعلام این که این افراد در همان روزهای اول قصد تخریب حرم پیامبر اسلام(ص) را هم داشتند که با اعتراض مسلمانان روبرو شدند، افزود: اگر مسلمانان امروز هم ساکت باشند این افراد دست به هر جنایتی خواهند زد.

گفتني است در پايان نماز جمعه اين هفته نمازگزاران كاشمري نيز همچنان ديگر مسلمانان تمامي جهان انزجار خود را از هتك حرمت مرقد امامان و ياوران و صحابه ايشان اعلام كردند و از محاكم جهاني و تمام مسلمانان خواستند در برابر اين عمل وهابيون به پا خيزند.