هماهنگی امنیتی و نظامی تروریستهای سوری با رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه پانوراما گزارش داد: فصل دیگری از توطئه ها علیه سوریه فاش شد.

توطئه جدید هماهنگی کامل نظامی و امنیتی میان گروههای مسلح در سوریه با رژیم صهیونیستی در همه زمینه هاست.

در جدیدترین توطئه سرهنگ حامد زکریا سخنگوی گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه و سرهنگ عبدالجبار عکیدی رئیس گروه موسوم به شورای نظامی انقلاب نظامی حلب در نشست موسسه خاورمیانه در واشنگتن در کنار صهیونیستهایی چون تساحی هنیگبی نماینده کنیست اسرائیل و دیگران مشارکت داشته اند.

این پایگاه عرب زبان از بررسی موضوع سوریه در این نشست خبر داد.