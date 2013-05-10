ایران قادر است از 180 نقطه دنیا علیه آمریکا عملیات نظامی انجام دهد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رحیم نوعی اقدم در نشست روشنگری سیاسی و درجمع بسیجیان، ایثارگران، خانواده های معظم شهدا و همچنین قشرهای مختلف مردم شهرستان بناب با بیان اینکه مشروعیت و اقتدار نظام به مردم بستگی دارد؛ گفت: قطعاً هرکسی مسئولیتی در نظام برعهده دارد، نوکری ملت را می کند.

وی عزت، استقلال و امنیت حاکم بر کشور را مرهون ثمره خون شهدا دانست و افزود: مبادا از فرهنگ شهادت و ادبیات شهادت و پاسداشت آرمانهای والای شهدا غفلت کنیم.

رزمنده دوران دفاع مقدس با بیان اینکه به فضل الهی شهدا با تقدیم خون خود نظام را تثبیت کردند؛ خاطرنشان کرد: امروز تمام پیشرفتها و ارتقائات درتمام زمینه های علمی، فناوری و ... بواسطه امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری نصیب جمهوری اسلامی گردیده و در تمام مسائل علمی جمهوری اسلامی ایران دارای رتبه است.

این کارشناس مسائل سیاسی تأکید کرد: استکبار جهانی جرأت حمله نظامی به ایران را ندارد و غلط می کند که می گوید«گزینه حمله نظامی به ایران روی میز است.»

وی ادامه داد: امروز به برکت تلاشهای جوان های این مرز و بوم بوسیله موشکهای ساخت داخل وجب به وجب اسرائیل از تهران در تیررس ماست.

سردار نوعی اقدم بیان کرد: جمهوری اسلامی امروز قادراست از 180 نقطه دنیا علیه آمریکا عملیات نظامی انجام دهد. لذا آمریکا از پیشرفت ایران عصبانی است و باید بیش از پیش هوشیاری خود را حفظ کنیم.

یادگار هشت سال دفاع مقدس در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: استکبار جهانی از ما سه چیز می خواهد؛ اول، تعطیلی غنی سازی 3 درصد. دوم، از بین بردن تکنولوژی غنی سازی 20 درصد و تحویل آن به کشور مورد درخواست آنها و سوم، بازدید از امکانات هسته ای پارچین.

وی افزود: این ملت تا آخرین لحظه و تا آخرین قطره خون خود از این سه مورد دفاع خواهد کرد و هیچگاه عقب نشینی نخواهد کرد.

سردار نوعی اقدم سپس با تأکید بر ضرورت حضور پرشور مردم در پای صندوقهای رأی گفت: هرکسی از چهارچوب قانون خارج شود، با دستان این ملت دندانش را خواهیم کشید.

وی همچنین از وجود حلقه انحرافی در درون بدنه دولت بعنوان نقطه ضعف دولت نام برد و گفت: در این کشور تمام مسئولین و خدمتگزاران از کارمند گرفته تا فرماندار، استاندار، وزراء را افراد انقلابی تشکیل می دهند. ولی در دولت اگر خط قرمز رئیس جمهور در مقابل نظام مشایی باشد، اشتباه می کند. این مورد قبول نیست که نظام یک طرف باشد و مشایی یک طرف دیگر!

این همرزم رزمندگان اسلام در دفاع مقدس با اشاره به تقابل دو جریان اصلاحات و انحرافی درنظام اظهارکرد: ما تمام نیروهای اصلاح طلب را خائن نمی دانیم و دربین آنها نیروهای زیادی نیز وفادار به نظام و انقلاب هستند و جریان دوم اگر با زاویه ای که به بهانه«مهدویت» ولایت فقیه را دور می زنند و مدعی ارتباط با امام زمان(عج) هستند و با این تفکر می خواهند کشوررا اداره کنند، این تفکرانحرافی است و دارای زاویه است و مقابل آنها نیزخواهیم ایستاد.

وی دربخش دیگری ازسخنان خود با انتقاد ازکسانی که بحث«انتخابات آزاد»رامطرح کرده اند؛ گفت: چرا آقای هاشمی دردوران 8 سال ریاست جمهوری و 8 سال تصدی ریاست مجلس توسط خود این بحثها را مطرح نمی کردند؟! الآن که فکر می کنند شاید رأی نیاورند، این بحث را مطرح می کنند!

کارشناس مسائل سیاسی همچنین سکوت آقای هاشمی در قبال اشتباهات فرزندانش را از مشکلات اساسی ایشان اعلام کرد و اظهارداشت: علیرغم اینکه تمام حرکات و اقدامات فرزندان وی به ایشان اعلام شده بود، ولی هیچ عکس العملی را از سوی ایشان مشاهده نکردیم.

وی درادامه به شاخصه های رئیس جمهور آینده اشاره کرد و گفت: کسی که در چارچوب مصادیق رهبری حرکت نموده و خود را نوکر ملت و سرباز ولایت بداند، به او رأی خواهیم داد.

نوعی اقدم تصریح کرد: هر جریانی که بین ولایت و دولت و خدمتگزاران نظام و ولایت شکاف ایجاد کند، از طرف ما مردود است.

وی در خاتمه با تجلیل از دلاوریهای رزمندگان و شهدای والامقام شهرستان بناب، خاطراتی از دوران دفاع مقدس را ذکر و همچنین نحوه شهادت دو برادر خود را تشریح کرد.