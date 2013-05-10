336 داوطلب در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمدنجار ضمن بازدید از ستاد انتخابات کشور در روند ثبت نام داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با اعلام این که تا کنون 336 داوطلب برای انتخابات 92 ثبت نام کرده اند گفت: آمار بالای داوطلبان نشان از شور و شوق انتخاباتی دارد که در کشور ایجاد شده و تاکنون 8 داوطلب زن نیز داشته ایم.

وی با بیان اینکه هر شب پرونده داوطلبان به شورای نگهبان ارسال می شود، گفت: پس از پایان مهلت ثبت نام شورای نگهبان فرصت دارد ظرف مدت 5 روز پرونده نامزدها را بررسی و اگر نیاز بود بنا به صلاحدید شورای نگهبان این مدت نیز تا 5 روز دیگر قابل تمدید خواهد بود.

نجار همچنین در توصیه ای به کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری گفت: داوطلبان قبل از مهلت قانونی تبلیغات از هر گونه فعالیتی که شائبه تبلیغات زودهنگام دارد پرهیز کنند.