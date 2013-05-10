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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۵:۴۹

اطلاعیه هیات مرکزی نظارت بر انتخابات:

چهار روز مهلت اعتراض برای رد صلاحیت شدگان شورای شهر 

چهار روز مهلت اعتراض برای رد صلاحیت شدگان شورای شهر 

هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور اعلام کرد کاندیداهای انتخابات شورای شهر که صلاحیت آنها مورد تایید قرار نگرفته است 4 روز مهلت دارند تا اعتراض خود را به هیات های عالی نظارت استان یا شهرستان تسلیم کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور در اطلاعیه شماره سه خود اعلام کرد کسانی که صلاحیت آنها مورد تایید قرار نگرفته است، 4 روز مهلت دارند که اعتراض خود را به هیات های عالی نظارت استان یا شهرستان تسلیم کنند.

متن این اطلاعیه به این شرح است:

شوراهای شهر و شهرداران سراسر کشور باید امانتدار رای، اعتماد، محیط زندگی و اخلاق و فرهنگ مردم باشند حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم

با توجه به اتمام مهلت رسیدگی هیات های اجرایی به سوابق داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا به اطلاع کلیه داوطلبان محترم می رساند کسانی که صلاحیت آنها مورد تایید قرار نگرفته است، از تاریخ ابلاغ کتبی مراتب رد صلاحیت توسط فرمانداری یا بخشداری به ایشان، به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور 4 روز مهلت دارند که اعتراض خود را به هیات های عالی نظارت استان یا شهرستان تسلیم کنند تا هیات های مذکور در مهلت قانونی نسبت به بررسی سوابق اقدام و نتیجه را اعلام نمایند.

خاطر نشان می سازد بررسی صلاحیت ها بر اساس مر قانون صورت می گیرد و داوطلبان محترم در صورت بروز هر گونه ابهام می توانند مراتب را از طریق هیات های عالی نظارت در استان ها و یا هیات مرکزی نظارت پیگیری کنند.

امید است با تکیه بر قانون و پرهیز از پیگیری شایعات شاهد رقابتی حماسی جهت خدمتگزاری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشیم.

کد مطلب 2051450

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