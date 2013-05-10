اهانت به ساحت صحابه پیامبر بزرگوار اسلام (ص) نشانه درماندگی و ناتوانی دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله زین العابدین قربانی در خطبه های این هفته نماز جمعه رشت افزود: استکبار جهانی با تربیت فرقه های انحرافی همچون وهابیت و پشتیبانی از آنان تلاش می کند بر پیکره اسلام ضربه وارد کند اما همواره با شکست مواجه شده است.

وی همچنین از دیگر اهداف اهانت به قبر " حجر بن عدی " صحابی پیامبر اکرم (ص) تفرفه انداختن در بین مسلمانان دانست و اظهارداشت: پشت پرده این حرکت قبیح استکبار جهانی است.

خطیب جمعه رشت گفت: دشمنان نمی داند که زمان این خیمه شب بازی ها به سر آمده و دست آنان و نقشه های شومشان برای همه مسلمانان رو شده است.

وی در ادامه به انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری اشاره کرد و افزود: مشارکت گسترده و آگاهانه از الزامات خلق حماسه سیاسی است.

آیت الله قربانی با اشاره به نامگذاری امسال به نام حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی به فرمان مقام معظم رهبری(مدظله العالی) تصریح کرد: با توجه به نامگذاری امسال به این نام باید مردم با حضور گسترده در انتخاباتی که در پیش داریم حماسه سیاسی خلق کنند.

وی تاکید کرد: حماسه یعنی کار فوق العاده انجام دادن که در زمینه خلق حماسه سیاسی باید مردم با بصیرت کامل در پای صندوق‌های رای حاضر شوند.

امام جمعه رشت اظهارداشت: مردم ایران اسلامی بار دیگر با حضور در پای صندوق‌ های رای پایبندی و علاقه خود را به نظام جمهوری اسلامی ثابت می کنند.

وی در ادامه با اعلام اینکه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا هر دو انتخاباتی مهم هستند، ادامه داد: برای نظام، مشارکت گسترده در انتخابات بسیار مهم است.