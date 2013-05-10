به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم بحرانی در خطبه های نماز جمعه دیر ضمن سفارش خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار داشت: در پرتو عبادت و بندگی رسیدن به تقوا، خداترسی و پرهیز از گناه و انجام واجبات میسر می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به تهاجم رژیم صهیونیستی به کشورمقاوم سوریه افزود: تنها راه مقابله با اسرائیل پایداری واتحاد مسلمانان است.

امام جمعه دیر در ادامه با بیان اینکه امت اسلام در مقابل توطئه های رژیم صهیونیستی ایستادگی کنند، تصریح کرد: تاسیس رژیم صهیونیستی اسرائیل باهدف سیطره بردنیای اسلام صورت گرفته است.

خطیب جمعه دیر اهانت به مرقد حجربن عدی صحابه رسول خدارا محکوم کرد و گفت: این اهانت توسط تکفیری‌های وهابی وابسته به کشوراسرائیل صورت گرفته است.

بحرانی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری یادآور شد: مردم با حضور پرشور در انتخابات بار دیگر توطئه‌های استکبار جهانی را نقش بر آب می کنند.

وی در رابطه با انتخاب فرد اصلح گفت: مردم راه خودشان خوب تشخیص می دهند و بر اساس بيانات رهبر انقلاب فرداصلح را انتخاب می کنند.

وی گفت: افرادی که توسط شورای نگهبان صلاحیت آنان تایید نمی‌شود به قانون تمکین کنند تا خلق حماسه دیگری در تاریخ کشور رقم بخورد.

خطيب نماز جمعه همچنين به انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا اشاره کرد و گفت: داوطلبان و طرفدارانشان ضمن پرهيز از تخريب ديگران تنها توانمندي هاي خود را بيان کنند تا با همکاري مردم و تلاش مجريان، انتخاباتي سالم و پرشور داشته باشيم.

در پایان نماز جمعه نمازگزاران با دست زدن به راهپیمایی عمل زشت وهابیون افراطی در تخریب اماکن دینی و مرقد حجربن عدی و آتش زدن مرقد جعفر طیار محکوم کردند.