لرستانیها هتك حرمت به مقدسات دينی را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در پي تخريب مقبره "حجربن‌عدي" صحابي جليل‌القدر پيامبر اسلام(ص) و اهانت به پيكر مطهر ايشان و نيز به آتش كشيده شدن آرامگاه "حضرت جعفر بن ابيطالب" ملقب به جعفر طيار توسط سلفي هاي وهابي تندرو و نقض حريم هوايي سوريه توسط رژيم اشغالگر قدس، مردم لرستان ضمن محكوم كردن شديد اينگونه حوادث تلخ و غم‌انگيز، بعد از برگزاری نماز جمعه راهپیمایی کردند.

مردم شهرستانهای ده گانه استان لرستان در این راهپیمایی ضمن اعلام اعتراض و انزجار از اين‌گونه اقدامات وقيحانه، بر ضرورت اتحاد جهان اسلام در شرایط کنونی تاکید کردند.

در این راهپیمایی مردم مرکز لرستان با سر دادن شعار "مرگ بر آمریکا" و "مرگ بر اسرائیل" از حامیان این اقدامات وقیحانه ابراز انزجار کردند.

مردم ولایتمدار لرستان در این راهپیمایی با گفتن شعار "یا ایها المسلمون؛ اتحدو، اتحدو" خواستار اتحاد مسلمانان جهان علیه دشمنان اسلام شدند و خشم و انزجار خود را نسبت به این اقدام غیر انسانی و غیر اخلاقی دنیای استکبار به سرکردگی آمریکا و اسرائیل غاصب نشان دادند.

نمازگزاران خرم آبادی در این راهپیمایی با پیمودن مسیر مصلای الغدیر خرم آباد تا خیابان انقلاب اقدام نفرت انگیز سلفي هاي وهابي تندرو را محکوم کردند.

بنابر این گزارش، شرکت‌‌کنندگان در این تجمع با سر دادن شعار‌هایی مانند لبیک یا رسول‌الله، الله اکبر، لا اله الا الله، محمد رسول الله، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مسلمان می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد، امت اسلام به خروش آمده خون محمدی به جوش آمده، از عاملان توهین به مقبره صحابي جليل‌القدر پيامبر اسلام(ص) ابراز انزجار کردند.