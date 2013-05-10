هتک حرمت به قبر حجر بین عدی برای ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی مغیثی ظهر جمعه در خطبه های عبادی و سیاسی نماز جمعه شهرستان نهاوند در مصلی امام خمینی(ره) عنوان کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی چنان با خوی وحشیگری و ظالمانه انس گرفته اند که برای نابودی مسلمانان از هیچ جنایتی دریغ و روی گردان نیستند.

مغیثی گفت: منطق و اصول، شرافت و کرامت انسانی در دیگاه آمریکا و رژیم صهیونیستی جایگاه و مفهومی ندارد زیرا آمریکا چنان در منجلاب جنایت، وحشیگری و خباثت غرق شده که قتل و عام انسانها و کشتار مسامانان را مایه افتخار خود میداند.

وی گفت: رژیم صهیونیستی ساخته و پرداخته آمریکا، انگلیس و شوروی سابق است که 60 سال پیش آنرا به وجود آوردند و تا وقتی این رژیم فاسد و منحوس وجود دارد مسلمانان روی خوش نخواهند دید.

امام جمعه شهرستان نهاوند در بخش دیگری از خطبه های وحدت آفرین نماز جمعه نهاوند ضمن رعایت و سفارش مردم به تقوای الهی و دوری از گناه و معصیت عنوان کرد: درد امروز جامعه بشری و این همه ظلم و جور و ستم بر علیه ملتها، درد دین و غفلت از خداوند است.

عباسعلی مغیثی با اشاره به دیدار مسئولین و دست اندرکاران برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراها با رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: عدم طرفداری از کاندیداها،جلوگیری از اعمال سلیقه، نداشتن حب و بغض و عمل به قانون در انتخابات خواسته مقام معظم رهبری از مسئولین برگزار کننده انتخابات بود.

مغیثی اظهار داشت: وظیفه مسئولین و دست اندرکاران انتخابات امانتداری از رای مردم و برگزاری انتخابات سالم و قابل اطمینان است.

وی در مورد رد صلاحیت افراد و کاندیدهای شورای شهر و یا ریاست جمهوری توسط مراجع قانونی گفت: رد صلاحیت افراد بدین معنی نیست که آنها با نظام و رهبری مشکل دارند و یا منافق هستند بلکه فقط به این معنی است که آنها در این پست توان مدیریتی ندارند و باید شدن و منزلت انها در جامعه حفظ شود.

امام جمعه نهاوند در مورد آخرین وضعیت سوریه گفت: ارسال همزمان سلاح توسط امریکا به گروههای تروریست و مخالفان دولت سوریه و دیدار وزیر امور خارجه آمریکا به همتای خود در روسیه و مطرح کردن حل مشکلات روسیه در کنفرانس حل مشکلات سوریه نشان از شکست برنامه و طرح های امریکا در کشور سوریه دارد.

عباسعلی مغیثی با توجه به فرا رسیدن روز خانواده گفت: هدف دشمنان از اشاعه فرهنگ ضد دینی و بی هویت کردن زن ایرانی هدف قرار دادن خانواده اسلامی است.

مغیثی گفت: اگر خانواده بر باورهای و اعتقادات اسلامی بنا شود جامعه ای به دور از گناه و مفاسد اجتماعی خواهیم داشت.

در پایان نماز جمعه مردم ولایتمدار و خداجوی نهاوند با راهپیمایی در خیایبان پیروزی تا چهار راه معلم ضمن محکوم کردن اهانت و هتک حرمت به قبر صحابه گرامی رسول خدا حجر بن عدی و اعلام انزجار و نفرت از آمریکای غاصب و رژیم صهیونیستی از ملت های مسلمان خواستند تا با هوشیاری وشجاعت در برابر زوری گویی دشمنان تا پیروزی نهایی مقاومت و ایستادگی کنند.