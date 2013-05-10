مسیر رودخانه گردشگری نیر ساماندهی می شود/ اختصاص 1.5 میلیارد ریال اعتبار اولیه

به گزارش خبرنگار مهر، میرفخرالدین زاهد ظهر جمعه در بازدید از این منطقه گردشگری و بررسی چگونگی ساماندهی و بهسازی آن اضافه کرد: این رودخانه به طول شش کیلومتر در محدوده شهری و گردشگری ساماندهی می شود.

وی با بیان اینکه این رودخانه با برخورداری از آب در فصول مختلف سال یکی از مواهب بکر و خدادادی استان و شهرستان نیر است، افزود: سرچشمه این رودخانه از تفرجگاه طبیعی "بولاغلار" سرچشمه گرفته و در منطقه نمونه گردشگری شهرستان واقع شده است.

فرماندار نیر تاکید کرد که با توجه به طرح های توسعه گردشگری، ساماندهی و نوسازی بستر و مسیر آن جزو اولویت برنامه های اجرایی این شهرستان است.

وی با بیان اینکه مطالعات اولیه این طرح در سه فاز تکمیل و نهایی شده است، تصریح کرد: برای اجرای طرح ساماندهی رودخانه "آغلاغان چای" نیر 1.5 میلیارد ریال اعتبار اولیه تخصیص یافته و روند اجرایی آن تا 10 روز آینده آغاز خواهد شد.

زاهد با اشاره به مشارکت شرکت آب منطقه ای و میراث فرهنگی استان در اجرای طرح یادآور شد: آثار مثبت این طرح مستقیما متوجه صاحبان اراضی بستر رودخانه و مردم شهرستان نیر و مسافران و میهمانان این منطقه بوده و باید مردم منطقه و صاحبان اراضی همکاری مشوقانه ای با مسئولان داشته باشند.

به گفته وی فاز اول و دوم این طرح از مسجد بولاغلار آغاز و تا سه راهی آبگرم سقزچی ادامه خواهد یافت.