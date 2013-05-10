"ولایتمداری" در قول و فعل، ویژگی نخست در انتخاب اصلح از دیدگاه مردم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام خدیری در خطبه های نماز جمعه امروز شهر پرند با اشاره به ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری برای انتخابات آینده گفت: از سال 88 و بعد از فتنه، یاوه گویی دشمنان آغاز شد و حرف ها و یاوه های آنها نظیر اینکه مردم در فشار و مضیقه هستند و در انتخابات حضور خوبی را نخواهیم دید تا امروز ادامه داشته است.



وی با تاکید بر حضور حداکثری مردم در انتخابات اظهار داشت: به فضل خداوند شاهد آن خواهیم بود که ملت بزرگ ایران در خرداد ماه سال جاری با حضور در پای صندوق های رای یک حماسه سیاسی بزرگ و ماندگار خلق کرده و دشمنان این نظام اسلامی را سر جای خود خواهند نشاند.



"ولایتمداری" ویژگی نخست انتخاب اصلح در انتخابات



امام جمعه پرند در ادامه بیان داشت: ویژگی نخست و بارز انتخاب اصلح در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم از دیدگاه مردم انقلابی و ولایتمدار ایران اسلامی"ولایتمداری" اشخاص چه در قول و چه در فعل است.



خدیری افزود: در این دوره نامزدها توجه داشته باشند که اگر کسی ذره ای با ولایت زاویه داشته باشد مردم آنها را انتخاب نخواهند کرد چرا که سیاست های کلی نظام را رهبری تعیین می کنند اگر 75 میلیون نفر به شخصی آری بگویند تا ولی فقیه حکم وی را تنفیذ نفرمایند او رئیس جمهور قانونی نیست.



حضور پرشور در انتخابات آینده یعنی "ولایت"



خطیب نماز جمعه پرند با بیان اینکه دشمن باید این مردم را بشناسد، اضافه کرد: حضور در صحنه مردم یعنی ولایت، دست رد بر سینه دشمن یعنی ولایت و حضور پرشور در انتخابات آینده نیز یعنی ولایت.



امام جمعه پرند در ادامه بار دیگر هتک حرمت صحابه پیامبر را محکوم کرد و به امت اسلام و شیعیان تسلیت گفت و این عمل زشت را نشان از استیصال و ضعف دشمن دانست و خطاب به دشمنان و افرادی که دست به این گونه کارها می زنند گفت: مردم و شیعیان ساکت نخواهند نشست و با جوش و خروش خود اماکن متبرکه را محفوظ نگاه خواهند داشت.



داوطلبان شورای شهر وعده وعید ندهند/دعوت به رعایت قانون



خدیری در ادامه سخنان خود بار دیگر با اشاره به انتخابات شوراها اضافه کرد: بنده حرفی در خلوت و جلوت با نامزدها ندارم، موضع خود را برابر قانون در نماز جمعه مطرح می کنم، نامزدهایی که برای شورای شهر ثبت نام کرده اند را به رعایت قانون دعوت می کنم و می خواهم که وعده وعید به مردم ندهند و در حد اختیارات شوراها صحبت کنند.



امام جمعه پرند به حساسیت شهر پرند و وجود شهرداری و شرکت عمران اشاره کرد و افزود: در حال حاضرمدیریت در پرند دوقطبی است از امروز نباید داوطلبان قول هایی به مردم بدهند و باید معرفی خود را در زمان قانونی انجام دهند و کارها برای خدا باشد.



تاکید بر استفاده از برکات ماه رجب



وی حلول ماه مبارک رجب، ماه رحمت، ماه مومنین و ماه روزه داران مستحبی و ماه مشتاقان بندگ خدا را گرامی داشت و تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد بتوانیم این ماه را درک کرده و از آن استفاده کنیم و فضای معنوی شهر و مساجد بالا برود و مراسم باشکوه اعتکاف برگزار شود.



خطیب نماز جمعه پرند به میلاد امام محمد باقر علیه السلام در این ماه اشاره کرد و اظهار داشت: این طلیعه بسیار مبارکی است و سوم ماه هم شهادت امام علی النقی است، همچنین اولین شب جمعه لیله الرغائب است که خدا مشتاق راز و نیاز بندگان و بندگان هم مشتاق راز و نیاز خالق بی نیاز هستند.



محبت، قاطعیت و کرامت سه مرحله تربیت اسلامی در خانواده



امام جمعه پرند در خطبه اول نماز جمعه این هفته در ادامه بحث سبک زندگی اسلامی با اشاره به اهمیت تربیت فرزند توسط والدین به روایتی ازامام محمد باقر علیه السلام اشاره کرد و بیان داشت: الگوی تربیتی سبک زندگی اسلامی مبتنی بر محبت، عاطفه، دوست داشتن و عشق ورزی است و در روایت ها برای بوسه پدر به صورت فرزند ثواب زیادی داده شده است.



خدیری مرحله تربیت بعد از محبت را قاطعیت عنوان کرد و گفت: باید در قول ها و رفتارها عمل باشد و در گفتن اینکه رفاقت با بچه بددهن و رفیق ناباب ممنوع و انجام رفتار بد ممنوع بودن و همچنین در تشویق ها هم با قاطعیت رفتار شود.



خطیب نماز جمعه پرند به الگوی سوم تربیت اسلامی با عنوان کرامت اشاره کرد و اظهار داشت: پدر و مادر باید ضمن احترام به فرزند تمامی مراحل تربیتی و خوب و بد را در مراحل مختلف سن او به او آموزش بدهند و رفتار و اعمال او را در راستای دستورات اسلامی و خداوند قرار دهند.



وی گفتن لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، آموزش نماز و وضو، تشخیص اعمال صحیح و ناصحیح، انجام و آموزش اعمال صحیح با دستان راست و چپ در تمامی مراحل زندگی فرزند را از جمله سفارشات امام محمد باقر (ع) از 3 تا 9 سالگی فرزند برشمرد.



راهپیمایی نمازگزاران و محکومیت هتک حرمت صحابی پیامبر(ص)



به گزارش خبرنگار مهر، بعد از مراسم نماز جمعه این هفته پرند، نمازگزاران در راستای محکومیت هتک حرمت مزار شریف حجر بن عدی و اهانت به جعفر طیار با شعارهای ضد استکباری خود مسیر مصلای نماز جمعه در مسجد جامع تا میدان استقلال را راهپیمایی کردند.