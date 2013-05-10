همه کاندیداها به قانون تن دهند/ خلق حماسه سیاسی در گرو حضور آحاد مردم

به گزارش خبرمگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد در مصلای الغدیر این شهر با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: در این راستا کاندیداهای ثبت نامی در انتخابات باید چند نکته را رعایت کنند.

وی با اشاره به اولین نکته ای که کاندیداها باید مدنظر قرار دهند عنوان کرد: این را همه باید بدانند تنها مرجعی که کار تایید صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری را مورد بررسی قرار می دهد شورای نگهبان است.

همه کاندیداها باید تن به قانون بدهند

خطیب جمعه خرم آباد با بیان اینکه در شورای نگهبان فقهای عادل و حقوقدانان متبحری فعالیت دارند بیان داشت: در این راستا همه کاندیداها باید ملتزم به این موضوع باشند که شورای نگهبان کار بررسی صلاحیتها را انجام می دهد و تن به قانون بدهند.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه شورای نگهبان همواره مورد تایید امام راحل و مقام معظم رهبری بوده است افزود: در این راستا اگر افرادی از شورای نگهبان تایید صلاحیت نشدند باید بدانند که برای رئیس جمهوری و مدیریت کشور صلاحیت آنها احراز نشده و ممکن است در سایر مسئولیتها مورد تایید باشند.

ضرورت التزام به قانون اساسی

وی همچنین التزام به قانون اساسی را یکی دیگر از نکات مهم برای کاندیداهای ریاست جمهوری برشمرد و گفت: نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید به قانون اساسی معتقد بوده و به راهکاریهایی که قانون اساسی در این رابطه تعیین کرده است التزام عملی داشته بانشد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه قانون اساسی میثاق عمومی است تصریح کرد: نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مسیر قانونی را طی کنند چرا که مردم از آنها این انتظار را دارند.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه برگزاری انتخابات در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یک افتخار محسوب می شود ادامه داد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران متکی به آرا عمومی و حضور مردم در صحنه است.

ضرورت حضور تک تک مردم برای خلق حماسه سیاسی

وی با تاکید بر اینکه انتظار مقام معظم رهبری خلق حماسه سیاسی مردم با حضور تک تک آنها در انتخابات است عنوان کرد: انتخابات در ایران اسلامی نشان دهنده بصیرت، آگاهی، شعور سیاسی بالای مردم است.

خطیب جمعه خرم آباد با بیان اینکه مردم ایران اسلامی همواره طی این 34 سال بعد از پیروزی انقلاب در انتخابات حضوری گسترده داشته اند افزود: در این راستا مقام معظم رهبری در سالجاری انتظار بالاتری از مردم نسبت به سالهای گذشته دارد.

حجت الاسلام میرعمادی یادآور شد: حماسه سیاسی با حضور آحاد مردم پای صندوقهای رای، رقابت سالم و عدم تخریب کاندیداها تحقق پیدا می کند.

نبش قبر صحابی پیامبر(ص) خیانت علیه همه مسلمانان و اسلام است

وی در بخش دیگری از سخنان خود به خبر تلخ و بسیار دردناک نبش قبر صحابی پیامبر(ص) اشاره کرد و گفت: این امر بسیار تاسف بار بود و واقعا باید این مصیب بزرگ را به همه مسلمانان تسلیت گفت.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه این عمل وحشیانه و غیرانسانی توسط گروه وهابیت صورت گرفت افزود: این در حالیست که اهانت به جسد مومن در هیچ دین، آئین و مذهبی مجاز شمرده نشده و همه آن را بد و زشت می دانند.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینه نبش قبر صحابی پیامبر(ص) خیانت علیه همه مسلمانان و اسلام است عنوان کرد: گروه وهابیت توسط انگلیس برای ایجاد تفرقه و اختلاف بین شیعه و سنی درست شده است.

وهابیت تبدیل به پایگاه رژیم صهیونیستی شده است

وی با بیان اینکه وهابیت تبدیل به پایگاه رژیم صهیونیستی شده است بیان داشت: سالم بودن جنازه صحابی پیامبر(ص) بعد از نبش قبر نشان دهنده این بود که اعتقادات شیعه اعتقاداتی صحیح و درست است.

خطیب جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه هدف وهابیت از تخریب قبر صحابی پیامبر(ص) چیزی جز به راه انداختن اختلافات مذهبی نیست تصریح کرد: در این راستا عده ای به دنبال این هستند که از اختلافات میان شیعه و سنی استفاده کرده و دست به اقداماتی بزنند که اساس اسلام به خطر بیفتد.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه علمای اهل سنت این اقدام وهابیت را محکوم کرده اند افزود: ما از مجامع بین المللی می خواهیم ضمن محکوم کردن این اقدام وقیحانه، از حمایت برخی کشورها مانند رژیم عربستان، قطر، ترکیه، آمریکا و انگلیس از تروریستها جلوگیری کرده و به وظیفه ذاتی خود عمل کنند.

ماه رجب ماه خدا است

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به 24 اردیبهشت و سالروز لغو امتیاز تنباکو توسط میرزای شیرازی اشاره کرد و گفت: این مسئله در تاریخ ایران اسلامی یک مناسبت بسیار مهم بوده و نشان دهنده قدرت مرجعیت و مبارزه آنها علیه استبداد است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد به فرارسیدن ماه رجب اشاره کرد و گفت: ماه رجب بهار اهل دل و عرفان بوده و آغاز سال خود را ماه رجب قرار می دهند.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه ماه رجب ماه خدا است عنوان کرد: در این ماه مغفرت الهی همچون باران بر امت اسلامی نازل می شود و در این راستا باید قدر این ماه را بدانیم.