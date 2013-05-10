به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رئوفی‌نژاد ظهر جمعه در جمع مردم ابهر با اشاره به انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در سال 57 خاطرنشان کرد: انقلاب ما انفجار نور بود و دشمنان به همین دلیل همواره علیه نظام جمهوری اسلامی اقدام می‌کنند.

وی افزود: نظام جمهوری اسلامی و انقلاب ما همواره مورد خشم و غضب استکبار قرار گرفته است.

استاندار زنجان با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی اظهار داشت: ما در همه عرصه‌ها و در همه صحنه‌ها با حضور حماسی خود عرصه‌های پر مخاطره‌ای را پشت سر گذاشته‌ایم.

وی در ادامه انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه سال جاری را به عنوان مظهر حماسه سیاسی عنوان کرد و تصریح کرد: انتخابات پیش رو یک رخداد متحول کننده است و تاثیر این انتخابات در داخل و بیرون از کشور نمایان خواهد شد.

استاندار زنجان افزود: جایگاه نظام و اعلام وفاداری مردم به نظام جمهوری سالامی با مشارکت مردم در صحنه‌های سیاسی و همراهی و همگامی مردم با نظام به جهانیان نشان داده می‌شود.

رئوفی نژاد افزود: جهانیان اقتدار حکومت و حاکمیت را با نتیجه انتخابات ارزیابی خواهد کرد.

رئوفی‌نژاد با بیان اینکه مشارکت یک شاخص بسیار تعیین کننده است، گفت: باید از همه ظرفیت‌های دولتی و مردمی برای تشویق مردم نسبت به مشارکت در انتخابات بهره بگیریم.

استاندار زنجان در ادامه با اشاره به بیداری اسلامی در کشورهای مختلف افزود: امروز ما نسبت به بیداری اسلامی مسلمانان جهان نیز مسئولیت داریم.

رئوفی نژاد افزود: امروز با گذشت 34 سال از پیروزی انقلاب اسلامی عزت، سر بلندی، خود کفایی و خود اتکایی ایران بر هیچ کس پوشیده نیست.

وی با بیان اینکه اسلام پیش از پیروزی انقلاب اسلامی یک اسلام درباری و اهل سازش بود، گفت: اسلام پیش از پیروزی انقلاب اسلامی یک اسلام در سلطه استکبار و صهیونیست بود.

استاندار زنجان افزود: اسلام پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در خدمت منافع استکبار جهانی و صهیونیست بود و در حاشیه قرار داشت.