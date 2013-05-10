به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ناسا نیوز، حالا این فرصت شماست برای معروف شدن. کارهایتان را به مریخ بفرستید!

ناسا در حال اطلاع‌رسانی درباره پرتاب بعدی‌اش به اتمسفر مریخ و سفینه فضایی «تحول فرّار» که پروژه سفر به مریخ را اجرا می‌کند، است. سفینه فضایی «میون» قرار است ماه نوامبر پرتاب شود تا بتواند اتمسفر بالایی سیاره قرمز را مورد مطالعه قرار دهد و متوجه شود که چرا این سیاره اتمسفرش را از دست داد و چگونه این فاجعه روی آب این سیاره تاثیر گذاشت.

اما برای هیجان بخشیدن به همه چیز، مدیران این ماموریت فضایی از مردم دعوت کرده‌اند تا پیغام‌های ادبی خود را که می‌تواند در یک «دی وی دی» قرار داده شود، بفرستند تا همراه سفینه به مریخ برود. سه شاعر خوش شانس این امکان را پیدا می‌کنند تا ‌هایکو‌هایشان، که مخصوصا برای این رخداد نوشته شده‌اند، را به مریخ بفرستند و هرکس که چیزی بفرستد اسمش روی دی وی دی حک می‌شود.

استفانی رنفراو، رئیس برنامه درسی و ارتباط مردمی میون در دانشگاه کلرادو و آزمایشگاه بولدر برای فیزیک اتمسفری و فضایی می‌گوید: کمپین «سفر به مارس» به مردم سراسر جهان این شانس را می‌دهد که ارتباطی شخصی با فضا، کشف‌های فضایی و علم در حالت کلی برقرار کنند و در هیجان ما در مورد این ماموریت با ما شریک شوند.

ناسا می‌گوید قوانین ساده هستند: «همه انسان‌های روی سیاره زمین می‌توانند شرکت کنند!» البته برای ساختن یک پروفایل با استفاده از ای میل باید بالاتر از 18 سال داشته باشید، اما بچه‌ها می‌توانند از کمک پدر و مادرها و معلم‌هایشان استفاده کنند. همه ‌هایکو‌ها باید به زبان انگلیسی باشند.

آخرین مهلت برای ارسال شعرها روز اول جولای است و از روز 15 جولای به بعد رای‌گیری برای انتخاب سه شعر توسط مردم شروع می‌شود. برنده‌ها در روز هشتم اوت اعلام می‌شوند و همراه نقاشی‌های دانشجویان که در رای‌گیری جداگانه مشخص می‌شوند با میون به فضا فرستاده می‌شوند.