تعداد بیماران قلبی در مازندران بالا است

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش جاوید ظهر جمعه در دومین روز کنگره بین المللی جراحی قلب در هتل سالاردره ساری افزود: برای پیشگیری از این بیماری ها آموزشهای لازم از سوی متولیان حوزه سلامت در دستور کار قرار دارد.

وی به شیوه های نوین جراحی قلب در ایران اشاره کرد و افزود: جراحی قلب به شیوه غیرتهاجمی در ایران در اولویت قرار دارد.

جاوید گفت: امروز همه روشهای درمانی برای معالجه بیماریهای قلبی در ایران انجام می شود. برنامه پزشک خانواده در پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی نقش موثری دارد.

وی پزشک خانواده را یکی از اساسی ترین اقدامات در راستای سلامت جامعه دانست و افزود: این برنامه در تمامی کشورها باید اجرا شود.

این عضو انجمن جراحان قلب اروپا دامه داد: در کشورهای اروپایی به منظور کاهش هزینه های درمانی بیماران نخست به سراغ پزشک خانواده خود می روند و پس از تشخیص بیماری توسط پزشک سطح یک برای تکمیل مراحل درمانی به متخصصان ارجاع داده می شوند.

پیشگیری از بیماری های قلبی ارزانترین روش در حوزه بهداشت جامعه

استاد جراحی قلب در دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز با اشاره به اینکه جراحی قلب در ایران با شرایط سختی شروع شد، گفت: پیشگیری از بیماریهای قلبی ارزانترین روش در حوزه بهداشت جامعه است.

محمد حسین ماندگار افزود: در حال حاضر جراحی های قلب در ایران از پیشرفت خوبی برخوردار بوده است به طوریکه در تمامی شهرهای کشور جراحی قلب انجام می شود.



وی با تاکید برلزوم ارتقا دانش و علم به منظور افزایش کیفیت در اعمال جراحی تصریح کرد: تبادل اطلاعات و دستاوردهای علمی در تقویت علوم پزشکی موثر است.

ماندگار با بیان اینکه جراحی قلب در مازندران پیشرفت خوبی داشته، گفت: این استان با داشتن پزشکان متخصص پاسخگوی نیازهای درمانی مردم است.

وی اضافه کرد: سن سکته های ناشی از بیماری قلبی عروقی در جوامع کاهش یافت لذا بر برنامه های پیشگیری باید بیشتر کار شود.

