خروش مردم آذربایجان غربی بر علیه توهین وهابیون به مقدسات مسلمانان

به گزارش خبرنگار مهر، مردم مومن و انقلابی آذربایجان غربی بعد از اقامه نماز جمعه همزمان با مردمان غیور و ولایت مدار سراسر کشور توهین وهابیون به مقدسات اسلام و هتک حرمت به مزار و بارگاه صحابه پیامبر، حضرت زینب(س) و حضرت رقیه (س) در سوریه را محکوم و انزجار و خروش خود را در اعتراض به این عمل شنیع به گوش جهانیان رساندند.

در پی اهانت مزدوران غربی نسبت به هتک حرمت مقدسات اسلامی و نبش مقبره حجر بن عدی یکی از اصحاب پیامبر عظیم الاشان اسلام، مردم شهرهای مختلف آذربایجان‌غربی همچون سایر مردم کشور با برگزاری راهپیمایی اعتراض خود به این حرکت‌ها را اعلام کردند.



قلب این اعتراضات شهرستان ارومیه به ‌عنوان مرکز استان بود که با حضور پررنگ مردم و مسئولان استانی و شهرستانی از مقابل مصلای بزرگ امام‌ خمینی(ره) آغاز و تا خیابان مافی این شهر ادامه داشت.

حاضران در این راهپیمایی با سر دادن شعارهای الله‌اکبر، مرگ بر منافق، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر فتنه‌گر، انزجار خود از این اقدام ددمنشانه استکبار جهانی را اعلام کردند.