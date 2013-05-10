مردم در انتخابات ریاست جمهوری فرد توانمند را انتخاب کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غیاث الدین طه محمدی امروز در خطبه اول نماز جمعه در همدان افزود: در عرصه انتخابات باید خدا را در نظر بگیریم و شخص سالم و عادل و توانمند را انتخاب کنیم که بتواند به مردم خدمت کند.

وی با بیان اینکه اگر رئیس جمهور، حاکم، استاندار، فرماندار، قاضی ، مدیر یا هر فردی که مسئولیتی دارد یک ساعت عدل الهی را جاری کند و با عدل و انصاف با مردم و زیر مجموعه خود رفتار کند نزد خداوند ثوابی بالاتر از 70 سال عبادت دارد، ادامه داد: اگر کسی راه ظلم و ستم و حق کشی را پیش گرفت یک ساعت ظلم و گناهش از 70 سال گناه بیشتر است چرا که عدل و ظلم حرف اول را در سرنوشت می زنند.

نماینده ولی فقیه در استان همدان اظهار داشت: اگر بنا باشد که هفت میلیارد انسان به کسی نمره بدهند بالا ترین نمره به رهبری داده می شود که هدایت جامعه را بر عهده گرفته داده می شود همانکه که ظلم و ستم نمی کند، خودش هدایت یافته است و سنت های خدا را زنده می کند و بدعت ها با شیطان را می شکند.

آیت الله محمدی در ادامه بیان کرد: بدترین مردم نیز کسی است که رهبری جامعه را برعهده گرفته اما ظلم می کند، خودش هدایت یافته نیست، سنت های حیات بخش خدا را نمی پذیرد و بدعت های شیطان را زنده می کند.

امام جمعه همدان در خطبه دوم نیز با اشاره به بی حرمتی به قبر و پیکر صحابه پیامبر(ص) گفت: مردم دارالمومنین و دارالمجاهدین همدان در تحصن و راهپیمایی روز سه شنبه برای تنفر و انزجار از عملکرد ننگین وهابی ها حضور خوب و قابل تقدیری داشتند.

آیت الله محمدی با اشاره به اینکه جنازه حجربن عدی را سالم بیرون آوردند ادامه داد: این باید برای آنها درس عبرت باشد ولی به جای اینکه درس عبرت بگیرند و راه حق در پیش گیرند تهدید کرده اند که قصد دارند که حرم حضرت زینب و حضرت رقیه نیز ویران کنند.

وی با بیان اینکه مگر شما نبودید که قبر 4 امام را در مدینه ویران کردید افزود: حکومت ترکیه با آمریکا هم دست شدند و بر سر مردم بی گناه سوریه آتش ریختند ولی رئیس جمهور سوریه انسانی آزاده است و خودش را به پول نفروخت.

آیت الله محمدی عنوان کرد: آنها سالهاست که جنایت می کنند و می خواهند این چنین حقوق بشری بیاورند.

