مردم ورامین اهانت به مقدسات دینی را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم پس از اقامه نماز دشمن ‌شکن جمعه در ورامین و همزمان در میعادگاه نماز جمعه تمامی شهرستانهای استان تهران به دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد.

در این مراسم مردم ورامین متشکل از مسئولان محلی، خانواده های معظم شهدا و جانبازان و اقشار مختلف مردم همگام و هم‌ صدا با سایر مسلمانان و آزادگان جهان علیه طرحهای توطئه ‌آمیز آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی در اهانت و تخریب اماکن مقدس و زیارتی که توسط سلفیها و وهابیها و حملات وحشیانه صهیونیستها به جبهه مقاومت اسلامی صورت گرفته خروشیدند و فریاد وحدت و اتحاد خود را حول پرچم اسلام و شعار توحیدی " لا اله الا الله،‌ محمد رسول الله" سردادند.

این مراسم در ورامین پس از اقامه نماز جمعه از در مسجد جامع ورامین به سمت میدان امام خمینی(ره) برگزار شد و تعدادی از مردم کفن پوش و با شعارهای "یا ایها الذین آمنوا اتحدوا اتحدوا"، "الله اکبر"، "مرگ بر آمریکا"، "مرگ بر اسرائیل" و "وهابیت بداند ما خاموش نیستیم" از مقدسات دینی خود دفاع کردند.

همچنین راهپیمایان با سردادن فریاد وحدت و اتحاد خود حول پرچم اسلام و شعار توحیدی "لااله الاالله، محمد رسول الله" و "مرگ بر اسرائیل"، همچنین نقض حریم هوایی سوریه از سوی جنگنده های رژیم اشغالگر قدس را محکوم کردند.

در پایان این مراسم بیانیه ای در چهار بند و در محکومیت اقدام مذبوحانه و ضد انسانی و ضد اخلاقی توهین به قبر مطهر صحابه بزرگ پیامبر (ص) و آتش کشیدن بارگاه بردار امیرالمؤمنین(ع) قرائت شد که با فریادهای "الله اکبر" راهپیمایان مورد تأیید قرار گرفت.

یکی از راهپیمان در خصوص اهانت به "حجر بن عدی" در جمع خبرنگاران گفت: وهابیت بداند حتی در میان اهل تسنن هم جایگاهی ندارد.

یکی دیگر از نمازگزاران ورامینی نیز بیان کرد: امروز بر تمامی مردم جهان و نیز مسلمانان ثابت شده است که گروه های تکفیری در خدمت سازمانهای جاسوسی اسرائیل و آمریکا هستند.