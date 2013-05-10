التزام به قانون در تایید صلاحیت ها اصل است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود مشایخ در خطبه های امروز نماز جمعه نوشهر با اشاره به در صحنه بودن مردم در طول انقلاب اسلامی افزود: حضور گسترده مردم در پای صندوق های رای، باعث اقتدار نظام و پشتوانه قدرت کشور می شود.

وی اضافه کرد: دشمن بواسطه ایجاد ناامیدی و دلسردی در میان مردم درصدد است تا به کشور و نظام لطمه وارد کند اما حضور مردم همه این دسیسه ها را نقش بر آب کرده است.

خطیب نمازجمعه نوشهر با بیان اینکه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا از اهمیت یکسان برخوردار است، تصریح کرد: ملاک مردم در انتخاب کاندیدا، افراد کارآمد، مومن و صالح باشد.

امام جمعه نوشهر ،به جنایات وهابیت و گروههای تکفیری در نبش قبر کردن صحابه پیامبر حجر بن عدی پرداخت و گفت: متاسفانه همراهی افکار متحجر تلخی این اهانت را دوچندان کرده است.

مشایخ، گروههای تکفیری و وهابیت را زاییده استکبار در راس آن آمریکا قلمداد کرد و افزود: وهابیت با هدف پایگاهی برای استعمار آمریکا و انگلیس و اسراییل شکل گرفته تا بتواند مقدسات و آثار اسلام را محو سازد.

وی افزود: مسئله گروه های تکفیری یک ابزار در دست استکبار بوده تا اعمال اسلامی را شرک جلوه دهند و به راحتی دست به خشن ترین جنایت بزنند.

امام جمعه نوشهر با اشاره به سفر دولت به مازندران و نوشهر اظهار داشت: مسائلی از قبیل راه نوشهر به کجور، حرایم خطوط گاز، کمربندی و محور نوشهر به رویان و راه دسترسی بندر به عنوان مشکلات و مطالبات مردم بوده که در این خصوص باید دولت توجه بیشتری کند تا مشکلات رفع شود.