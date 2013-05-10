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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۵:۴۷

افشای گزارشی تکان دهنده از جنایت صهیونیست ها در غزه

افشای گزارشی تکان دهنده از جنایت صهیونیست ها در غزه

یک گروه حقوق بشری در رژیم صهیونیستی در گزارشی تکان دهنده با اشاره به تلفات بسیار غیرنظامیان در جریان حمله اسرائیل به نوار غزه در نوامبر گذشته اعلام کرد که یک سوم از قربانیان کودک بودند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتض، یک گروه حقوق بشری در رژیم صهیونیستی موسوم به "تسلیم" در گزارشی اعلام کرد: بیش از نیمی از افراد کشته شده در جریان عملیات اسرائیل به نوار غزه در نوامبر گذشته غیرنظامیان بی گناه بوده و یک سوم از آنها کودک بودند.

در این گزارش آمده است: در جریان عملیات "ستون ابرها" 167 فلسطینی کشته شده که 87 نفر از آنها در عملیات نظامی شرکت نداشتند و تنها 62 نفر در عملیات نظامی همکاری داشته و هفت فرد دیگر هدف ترور قرار گرفته بودند.

بر اساس این گزارش 20 درصد از افراد کشته شده کودکان زیر 12 سال بودند. همچنین در چهار روز اول حمله صهیونیست ها به نوار غزه به طور متوسط چهار غیرنظامی کشته شدند که از روز پنجم به بعد شمار تلفات در هر روز به 18 نفر افزایش یافت و 80 درصد تلفات مربوط به چهار روز آخر است.

کد مطلب 2051498

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