بصیرت و آگاهی از الزامات ایجاد حماسه سیاسی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین دشتی در خطبه‌های نماز جمعه بوشهر با بیان اینکه حضور آگاهانه در صحنه سیاسی ضمن اینکه موجب حماسه سیاسی می شود و ترفندهای دشمنان خنثی می‌کند، اظهار داشت: شناسایی دشمن و آشنایی با ترفندهای دشمنان، ما را برای ایجاد حماسی سیاسی آماده می‌کند.

وی با اشاره به اینکه قدرت و اقتدار ملی تنها ابزارالات نظامی و تجهیزات پیشرفته نیست، افزود: حضور در صحنه‌های مختلف به عنوان پشتیبان نظام نه تنها موجب نشان دادن اقتدار نظام می شود، بلکه ترفند و توطئه‌های دشمنان نظام خنثی می‌شود.

خطیب نماز جمعه بوشهر در ادامه بر بهره جستن از ماه‌های رجب، شعبان و رمضان تاکید کرد و افزود : در آستانه این ماه‌های پرفضیلت هستیم باید از اکنون خود را برای ورود در این ایام آماده کنیم.

دشتی اهانت به مقدسات مسلمانان را موجب رنجش خاطر مسلمانان به‌ویژه شیعیان دانست و افزود: عمل وهابیون در توهین به حجربن عدی نشانه کج فهمی وهابیون و سوء استفاده دشمنان اسلام از این کج‌فهمی است که موجب بروز این وقایع می‌شود.

امام جمعه موقت بوشهر با بیان اینکه حجر بن عدی از اصحاب پیامبر گرامی اسلام و از یاران صدیق امیر مومنان حضرت علی (ع) است افزود: همانگونه که رهبرمعظم انقلاب اسلامی فرمودند نباید موضوع توهین به مقدسات دینی امری ساده تلقی کنیم بلکه باید نسبت به اعمال دشمنان عکس العمل نشان دهیم و آنان را از این اعمالشان پشیمان کنیم چراکه بی توجهی مسلمانان نسبت به این اعمال توهین آمیز، اعمال انها توسعه می‌یابد و نسبت به پایگاه نبی مکرم اسلام هم اهانت می شود.

وی با بيان اينكه آنها هر روز دشمني‌شان بر ما بيشتر كردند، اظهار داشت: ما در مقابل دشمنان چه كارهاي را انجام داديم و امروز وظيفه ماست كه هر نسل جوان انقلابي كه به ميدان جامعه وارد مي شود، آنها را از اين امور آگاه كنيم.

حجت‌الاسلام دشتی ادامه داد: دشمن مرموز تر وارد عمل شده است و مي‌بايست مراقبت کرد و اينجا است كه براي تحقق حماسه اولين قدم مردم بدانند كه ما در صحنه مبارزه هستيم و دشمن خودمان را بشناسيم.

امام جمعه موقت بوشهر در ادامه افزود: حضور آگاهانه مردم در راهپيمايي 22 بهمن، يعني مبارزه عمارگونه و حماسي با دشمن است.

وي ادامه داد: براي اينكه فرزندان و نسل آينده جامعه ما و خانواده ما بايد براي ايجاد حماسه اي جديد خود را آماده كنند.

حجت الاسلام دشتي گفت: براي داشتن اقتدار ملي و نيز داشتن نسلي هميشه هوشيار و آماده باش در مقابل دشمنان مزدور بايد در هر لحظه و زمان، گوش به فرمان و مطيع محض مقام معظم رهبري باشيم.

وي افزود: كشورهاي كه ثروت و سلاح شان و قدرت پولشان تكيه زده‌اند، ولي امروز ملت ما نشان و افتخارش اين است كه با اقتدار ملي در صحنه قرار گرفته است.

امام جمعه بوشهر گفت: قدرت و اقتدار نظام ما، مردم هستند و اگر دشمن ما احساس بكند كه اين اقتدار را از دست داده ايم و ملت پشتوانه نظام نيست، بدانيد كه نظام ضعيف شده است.

وی ادامه داد: پشتبانه و قدرت اين نظام كه دشمن را مي ترساند حضور مردم پاي اين نظام است و حضور مردم در صحنه هايي است كه نظام به آنها نياز دارد.

امام جمعه موقت بوشهر افزود: حضور ميليوني و حماسي مردم، نقشه دشمنان را نقش بر آب كرده است. مردم با تاكيدات و رهنمودهاي مقام معظم رهبري بايد با در نظر گرفتن معيارها و شاخص‌ها براي انتخاب فردي اصلح و يك رئيس جمهور مردمي تحقيق كنند و با آگاهي كامل و دقيق نمره بدهند.

وي به سالروز اول ماه رجب و ولادت امام باقر (ع) اشاره كرد و افزود: ايشان در شيعيان و جهان اسلام ناب جايگاه ويژاي دارند. شهرت امام باقر (ع) با علم و دانش ايشان بود.

حجت‌الاسلام دشتی شهادت امام هادي (ع) را تسليت گفت و اظهار داشت: در سن 42 سالگي و دو دهه عمر خود را در شيعه زندگي و خلافت كردند.

مسئولان و مردم ولايتمدار بوشهر بعد از اقامه جماعت نمازجمعه، در تظاهراتي اعتراض آميز با وحدت و صلابت و شعار بر عليه جريان تكفيري خبيث، اهانت جسورانه عوامل صهيونيسم را به اماكن مقدس ديني محكوم كردند. و شعارهایی چون "القاعده مزدور اسرائيل است، جنايتش بر كفر او دليل است"، سوريه يكپارچه خشم و خون است، دشمن صهيونيستي سرنگون است"، بيا بيا اي پسر فاطمه، به جور اشقيا بده خاتمه"، "وهابي مرگت باد، سلفي ننگت باد" و "اين بنش قبر عقده ديرينه شماست، اين ها گواه جنگ عليه خود خداست" سر دادند.

در خاتمه قطعنامه پاياني تظاهرات جبهه بزرگ مقاومت و بيداري اسلامي در چهار بند قرائت شد.