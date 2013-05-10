مسلمانان اجازه نخواهند داد به اعتقادات توهين شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی شریعتی تبار، ظهر جمعه با اشاره به جنايت گروه تروريستي وهابي در تخريب و نبش قبر حجربن عدي و محکوم کردن سکوت مجامع بين الملل در اين راستا اظهار کرد: اين جنايت که با همراهي صهيونيست هاي انجام گرفت براي ايجاد تفرقه مذهبي صورت پذيرفت.

وی سپس درباره انتخابات گفت:همه نهاد هاي مربوطه لازم است اين امانت بزرگ الهي را پاس بدارند و در عمل به قانون پايبند واستوار باشند و مردم نیز با حضور حماسي و انتخاب اصلح اين امانت را به اهل اش بسپارند

گفتنی است، درپایان نمازگزاران در اعتراض به این حرکت زشت وهابیون اقدام به راهپیمائی و سر دادن شعارهایی در محکومیت این جنایت کردند.