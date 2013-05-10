به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهیدپرور این شهرستان پس از نماز جمعه از محل مسجد جامع نیشابور در خیابان امام خمینی(ره) تا محل میدان امام خمینی(ره) تظاهرات کردند.

در این تظاهرات مردم با شعارهای سکوت هر مسلمان خیانت است به قرآن، مسلمان سوریه دست خدا یارتان، بمیرد بمیرد دشمن خونخوارتان، مرگ بر وهابی سلفی، ای رهبر آزاده آماده‌ایم آماده، وای اگر خامنه‌ای حکم جهادم دهد ارتش دنیا نتواند که جوابم دهد، مرگ بر آمریکای مردم فریب، سکوت در برابر جنایت، خیانت است خیانت است خیانت خشم و انزجار خود را از دشمنان نشان دادند.

برپایه این خبر، در پیشگاه نمازگزاران جمعه، روحانیت، معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری، جمعی از فرماندهان انتظامی و نظامی و مسئولان ادارات و نهادهای نیشابور حضور داشتند.