  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۶:۴۰

در نیشابور/

تظاهرات اعتراض‌آمیز مردم نیشابور در محکومیت جنایات وهابی‌ها برگزار شد

تظاهرات اعتراض‌آمیز مردم نیشابور در محکومیت جنایات وهابی‌ها برگزار شد

نیشابور- خبرگزاری مهر: تظاهرات اعتراض‌آمیز مردم نیشابور در محکومیت جنایات وهابی‌ها در سوریه و اردن برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهیدپرور این شهرستان پس از نماز جمعه از محل مسجد جامع نیشابور در خیابان امام خمینی(ره) تا محل میدان امام خمینی(ره) تظاهرات کردند.

در این تظاهرات مردم با شعارهای سکوت هر مسلمان خیانت است به قرآن، مسلمان سوریه دست خدا یارتان، بمیرد بمیرد دشمن خونخوارتان، مرگ بر وهابی سلفی، ای رهبر آزاده آماده‌ایم آماده، وای اگر خامنه‌ای حکم جهادم دهد ارتش دنیا نتواند که جوابم دهد، مرگ بر آمریکای مردم فریب، سکوت در برابر جنایت، خیانت است خیانت است خیانت خشم و انزجار خود را از دشمنان نشان دادند.

برپایه این خبر، در پیشگاه نمازگزاران جمعه، روحانیت، معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری، جمعی از فرماندهان انتظامی و نظامی و مسئولان ادارات و نهادهای نیشابور حضور داشتند.

کد مطلب 2051505

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها